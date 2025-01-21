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Жители Татарстана стали чаще выбирать зимний отдых в горах

В декабре-январе татарстанцы стали больше путеш...

Фото: пресс-служба МегаФон

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В декабре-январе татарстанцы стали больше путешествовать по стране. Все популярные направления для внутреннего туризма показали значительный рост, а лидерами по привлечению отдыхающих стали горнолыжные курорты.

Как показали результаты совместного исследования Корпорации Туризм.РФ и МегаФона, проведенного на основе обезличенных данных абонентов, в первые недели января 2025 года по всей стране также наблюдается значительный рост интереса к активному отдыху, особенно к катанию на горных лыжах. Абсолютным лидером роста закономерно стал горный кластер Сочи, куда поток туристов вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-2024 годов.

Путешественники из Татарстана стали на треть чаще выезжать на горнолыжные курорты Краснодарского края. Самым популярным местом для активного отдыха остается Красная Поляна. Еще более уверенный рост показали трассы Северного Кавказа. Популярность курортов Карачаево-Черкесии увеличилась на 82% год к году. Татарстанцы отдают предпочтение отдыху на Домбае. Турпоток из республики на трассы популярного Шерегеша в Кемеровской области остался на уровне прошлого года.

В целом горнолыжные курорты Юга и Кавказа предпочитают посещать жители Центральной России, Северо-Запада и Поволжья. Структура приезжих, посетивших Шерегеш и Манжерок (Республика Алтай), в силу географического расположения этих курортов, выглядит иначе. Помимо жителей Москвы и области (чуть больше четверти от общего количества туристов), эти направления популярны у жителей Кемеровской области (24%), а также Новосибирска (5%) и Свердловской области (4%).

Увеличение спроса на зимний спорт привел к интенсивному расширению гостевой инфраструктуры. По данным Корпорации Туризм.РФ, в числе наиболее активно развивающейся туристической инфраструктуры страны – туробъекты на горнолыжных курортах.

Растет популярность и других типов отдыха. По сравнению с прошлым годом увеличилось число туристов, проводящих зимние выходные в санаториях. Лидером этого направления стал Ставропольский край. Отдыхающие выбирали Пятигорск (поток туристов увеличился на 13% к прошлогодним показателям) и Кисловодск (+11%). Наконец, растет число любителей энотуризма. В топе популярных мест остается Краснодарский край и здешние винодельческие предприятия: «Мысхако» (+21%), «Шато де Талю» (+16%) и «Лефкадия» (+12%).

По данным Туризм.РФ, в целом в 2024 году инвестиции в туризм в России выросли почти в 1,5 раза. За первые девять месяцев прошлого года, в сравнении с тем же периодом 2023, рост составил 44%, достигнув 652 млрд руб. Положительная динамика наблюдается в том числе благодаря мерам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В настоящее время только по программе льготного кредитования в России реализуются 239 проектов с общим объемом инвестиций 1,2 трлн руб.

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