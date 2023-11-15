Жители Татарстана смогут оформить кредиты на сертифицированные автомобили с пробегом

Pango Cars – федеральная экосистема, включающая в себя агрегатор объявлений, продажу автомобилей с пробегом и другие сопутствующие услуги. Ключевой продукт бренда - программа сертификации подержанных машин. В ее рамках транспортные средства от проверенных официальных дилеров любых марок и моделей возрастом до 7 лет и с пробегом не более 150 тыс. км проходят предварительный отбор.



Эксперты проверяют техническое состояние автомобилей по 129 пунктам, машины с деформацией несущих элементов и нарушением геометрии кузова исключены для участия в программе. Кроме того, специалисты проводят предпродажное обслуживание транспортных средств, включая химчистку и полировку. На каждый автомобиль оформляется сертификат постгарантийной поддержки сроком на 1 год или достижения пробега 30 тыс. км с покрытием, практически идентичным заводской гарантии. «На фоне сохраняющегося дефицита автомобилей в России и продолжающегося роста цен на них основное предпочтение клиенты по-прежнему отдают машинам с пробегом. Партнерство ВТБ и Pango Cars позволит нашим клиентам найти юридически и технически «чистый» автомобиль, исключить возможные риски со стороны недобросовестных продавцов и оперативно получить средства на его покупку», – прокомментировал начальник управления партнерских продаж авто, вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий. «Важными преимуществами для клиентов Pango Cars являются приобретение проверенного автомобиля с пробегом с постгарантийной поддержкой, с возможностью оформления автокредита или рассрочки, страхового полиса КАСКО. Другими словами, покупатели автомобилей с пробегом получают весь спектр услуг и возможностей, аналогичных приобретению нового автомобиля у официального дилера», - прокомментировал руководитель проекта Pango Cars Антон Ганжа.

Сертифицированные автомобили можно купить у дилеров брендов CHERY/OMODA/EXEED в Республике Татарстан.



Дилерская сеть Pango Cars работает на российском рынке с июля 2023 года. Подобрать машину и оформить заявку на кредит клиенты могут как в любом из 22 дилерских центров Pango Cars в девяти городах, так и на онлайн-витрине pangocars.ru. Средства на покупку иностранных или отечественных легковых машин авто клиенты могут получить без посещения офиса банка в сумме от 300 тысяч до 10 млн рублей. Минимальная ставка с учетом дисконта за оформление пакета услуг «Автолюбитель» составляет 16,5% годовых, первый взнос - от 20% от стоимости автомобиля. Максимальный срок кредитования может достигать 7 лет.