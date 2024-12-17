Жители Татарстана могут увидеть спектакль «Пиковая дама» столичного Театра мимики и жеста

После гастролей московского Театра Мимики и Жеста в Санкт-Петербург, где с успехом прошел показ спектакля «Пиковая дама» (16+) руководство приняло решение в 2025 году отправиться с постановкой в российские регионы.

«Показ «Пиковой дамы» стал подарком для петербургской публики и был приурочен 120-летию регионального отделения Всероссийского общества глухих», - рассказывает директор Театра Мимики и Жеста Роберт Фомин. «Мы надеемся, что в 2025 году у нас будет сотрудничество и с другими регионами России, направленное на дальнейшее развитие культурного сотрудничества».

Спектакль «Пиковая дама» стал главной премьерой 63-го театрального сезона. Постановка, поставленная по повести А.С. Пушкина, посвящена 225-летию со дня рождения великого поэта и стала возможна в рамках проекта, финансируемого Министерством культуры РФ за счет субсидии из средств федерального бюджета РФ.

Знаменитая пушкинская повесть впервые была поставлена на сцене на русском жестовом языке. Инсценировка была написана специально для этого спектакля и тщательно переведена на жестовый язык. Режиссер спектакля Александр Буслаев, имеющий опыт работы с труппой Театра Мимики и Жеста. На сцене театра уже несколько лет идет его музыкальный спектакль для детей «Незнайка в Солнечном городе» (6+), пользующийся устойчивой зрительской популярностью.

Создателям спектакля удалось в полной мере передать на сцене мистическую атмосферу пушкинской повести. Детально продуманное световое оформление держит нерв спектакля. Декорации, которые были сделаны специально лаконичными, чтобы их можно было легко транспортировать, становятся не просто фоном, но полноправными участниками происходящего, формируя пространство бытия героев — внешнего и внутреннего.

Вход на спектакль для зрителей пенсионного возраста, многодетных семей, детей-сирот, военнослужащих с супругой и детьми, членов семей СВО, людям с ограниченными возможностями здоровья будет бесплатным.

Список регионов, куда театр планируется отправиться с гастролями, обширный от Сибири до южных городов.

Фото спектакля можно скачать по ссылке: https://disk.yandex.ru/a/40N-r5bSIEqILw