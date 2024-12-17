Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

Жители Татарстана могут увидеть спектакль «Пиковая дама» столичного Театра мимики и жеста

Подписаться в Telegram

После гастролей московского Театра Мимики и Жеста в Санкт-Петербург, где с успехом прошел показ спектакля «Пиковая дама» (16+) руководство приняло решение в 2025 году отправиться с постановкой в российские регионы.

«Показ «Пиковой дамы» стал подарком для петербургской публики и был приурочен 120-летию регионального отделения Всероссийского общества глухих», - рассказывает директор Театра Мимики и Жеста Роберт Фомин. «Мы надеемся, что в 2025 году у нас будет сотрудничество и с другими регионами России, направленное на дальнейшее развитие культурного сотрудничества».

Спектакль «Пиковая дама» стал главной премьерой 63-го театрального сезона. Постановка, поставленная по повести А.С. Пушкина, посвящена 225-летию со дня рождения великого поэта и стала возможна в рамках проекта, финансируемого Министерством культуры РФ за счет субсидии из средств федерального бюджета РФ.

Знаменитая пушкинская повесть впервые была поставлена на сцене на русском жестовом языке. Инсценировка была написана специально для этого спектакля и тщательно переведена на жестовый язык. Режиссер спектакля Александр Буслаев, имеющий опыт работы с труппой Театра Мимики и Жеста. На сцене театра уже несколько лет идет его музыкальный спектакль для детей «Незнайка в Солнечном городе» (6+), пользующийся устойчивой зрительской популярностью.

Создателям спектакля удалось в полной мере передать на сцене мистическую атмосферу пушкинской повести. Детально продуманное световое оформление держит нерв спектакля. Декорации, которые были сделаны специально лаконичными, чтобы их можно было легко транспортировать, становятся не просто фоном, но полноправными участниками происходящего, формируя пространство бытия героев — внешнего и внутреннего.

Вход на спектакль для зрителей пенсионного возраста, многодетных семей, детей-сирот, военнослужащих с супругой и детьми, членов семей СВО, людям с ограниченными возможностями здоровья будет бесплатным.

Список регионов, куда театр планируется отправиться с гастролями, обширный от Сибири до южных городов.

Фото спектакля можно скачать по ссылке: https://disk.yandex.ru/a/40N-r5bSIEqILw

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

5 часов назад

Ирина Волынец прокомментировала драку подростка с учителем в татарстанской школе

Важное в РТ

23 часа назад

Более 330 тысяч жителей Татарстана пользуются подписками СберПрайм

заказать дезинсекцию от тараканов в москве

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкину доложат о семьях из Челнов, которым 5 лет не дают земельные участки

Новости России

3 дня назад

Клиенты ВТБ смогут оплачивать покупки за рубежом по QR

тренинги для педагогов от психолога в Москве

Новости Татарстана

день назад

Поцелованные Святым Духом: Тамара Глоба назвала троицу знаков, на которых обрушится благословение

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается снег, гололедица и снежные заносы

Новости Татарстана

день назад

В чистопольской школе №16 драка учителя и ученика попала на видео

Новости Казани

день назад

Жителей Казани приглашают на благотворительную школьную ярмарку

Новости Татарстана

день назад

Началось «раскулачивание» главы Бугульминского района
Новости Казани
день назад

В Казани известна новогодняя программа

Об этом рассказал председатель комитета внешне...

Новости Татарстана

14 минут назад

Жители дома в Челнах пожаловались на ужасное состояние подвала

Интересное в Казани

21 час назад

Аналитики прогнозируют снижение ключевой ставки до 10-11%, но когда? Рассказываем, что ждет рынок недвижимости в 2025 году

Новости Татарстана

49 минут назад

Бойцам СВО и их семьям из Татарстана списали кредитов на 8 млн рублей

Новости Татарстана

час назад

Челнинец натравил своего питбуля на прохожих и оказался в суде
В Казани по факту гибели рабочего 13 декабря во...
Новости Казани
23 часа назад

В Казани по факту гибели рабочего 13 декабря возбуждено дело

Новости Татарстана

час назад

В Госсовете РТ наградили победителей Всероссийского конкурса «Парламент-2030»

Новости Татарстана

2 часа назад

Для некоторых отраслей Татарстана продлят льготы по упрощенной схеме

Интересное в Казани

2 часа назад

Какие редкие имена дали новорожденным на прошлой неделе в Казани
Планируете новогодние праздники в Казани? Расск...
Интересное в Казани
4 дня назад

Планируете новогодние праздники в Казани? Рассказываем, где согреться и вкусно пообедать на Баумана