Жители Татарстана могут оплачивать товары улыбкой

В Татарстане Сбер внедрил сервис «Оплата улыбкой». Биометрия доступна на кассах магазинов сетей: РусАлко, Порт Маркет, Татнефть, Табыш, Апрель, Вита, Улыбка радуги, Глория Джинс, Colins, Sunlight и т д. Теперь жители республики могут оплачивать товары, даже если с собой нет наличных, карты или смартфона. Для оплаты потребуется только лицо.

Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка: «Более чем в 4800 торговых точках Татарстана уже установлены наши новые платежные терминалы. Они позволяют принимать оплату одним из четырех способов: картой, бесконтактно через NFC, по QR-коду или по биометрии».