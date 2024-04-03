Жители Казани стали чаще больше заниматься спортом и активнее заботиться о здоровье

Доля жителей Казани, которые регулярно занимаются спортом, за прошлый год увеличилась на 5 процентных пунктов — сегодня внимание физкультуре уделяют 28%. Число тех, кто заботится об улучшении своего здоровья, также выросло на 7 п. п. и составило 24%. Такие данные получила компания СберСтрахование в результате опроса в городах с населением более 500 тыс. человек.

Каждый четвёртый житель Казани в свободное время занимается спортом (28%). Активнее всего физкультурой занимается молодёжь (40% людей от 18 до 30 лет), а среди 50–60-летних лишь один из десяти уделяет время физической активности (12%).

Опрос также показал, что за год казанцы стали чувствовать себя лучше. Доля тех, кто оценивает своё здоровье как хорошее и очень хорошее, выросла с 40 до 48%. Почти половина называет его удовлетворительным (43%), и только один из десяти опрошенных рассказывает о плохом самочувствии (9%). Оказалось, что мужчины намного чаще женщин дают высокую оценку своему состоянию (52% против 35%). Женщины же более склонны называть самочувствие удовлетворительным (55%).

61% опрошенных казанцев обращаются к врачам несколько раз в год, пятая часть (18%) — раз в месяц, а 6% — ещё чаще. Только 46% сообщают, что внимательно относятся к своему здоровью, при этом 60% опрошенных из Казани рассказывают, что прислушиваются к рекомендациям врачей. Чаще всего к таким советам внимательно относятся люди старше 60 лет.

По данным опроса, каждый пятый казанец (20%) сталкивается с тяжёлыми хроническими заболеванием или его последствиями на личном опыте либо на примере близких родственников. Самой часто встречающейся болезнью стал диабет — о нём рассказали 15,2% опрошенных россиян. На втором месте оказалась аллергия (13,5%), которая в прошлом году возглавляла рейтинг, а на третьем — болезни печени и желчного пузыря (13,2%). Кроме того, россияне часто сталкиваются с инсультами (7,5%) и онкозаболеваниями (7,4%).

По мнению участников опроса, к болезням в большей степени приводят такие привычки, как злоупотребление алкоголем (31,2%), курение (18%) и переедание (5,8%). При этом результаты опроса показывают, что почти каждый четвёртый казанец курит (23%), а спиртные напитки хотя бы раз в месяц употребляют 39% респондентов. Эти вредные привычки в основном распространены среди мужчин 31-50 лет.

Наталья Харина, директор медицинского страхования СберСтрахования: «Наш опрос показал, что за последний год россияне стали бережнее относиться к своему здоровью и, как следствие, чаще отмечают у себя хорошее самочувствие. Но говорить об искоренении болезней только за счёт поддержания здорового образа жизни не приходится. К развитию недугов может приводить генетическая предрасположенность, проблемы с экологией и другие факторы. Тревога россиян чаще всего связана с онкологическими заболеваниями (39,1%), инсультом (15,1%) и инфарктом (13,1%). Меньше переживать о состоянии здоровья помогают регулярные обследования и отказ от вредных привычек. Но если опасная болезнь всё-таки диагностирована, поддержать человека и его семью сможет заблаговременно оформленная страховка от серьёзных болезней. Специалисты страховой компании организуют лечение, а полис покроет стоимость медицинских услуг».