Жители Казани рассказали о целях на предстоящий год

Хорошо встретить Новый год, пройти обучение инвестированию, найти новую работу и начать копить — в СберСтраховании жизни выяснили, о чём мечтают жители Казани в 2024 году.

В декабре россияне традиционно подводят итоги уходящего года и ставят перед собой новые цели. По результатам опроса СберСтрахования жизни, три самых популярных обещания россиян самим себе на 2024 год — накрыть достойный праздничный стол и хорошо встретить Новый год (25%), купить автомобиль (17%), найти новую работу (15%). Научиться копить и управлять семейным бюджетом — тоже есть в целях россиян, причём, если в 2019 году об этом мечтали 3% россиян, а в 2021-м — 4%, то в 2023 году об этом задумывается уже каждый 11-й (9%).

Самая распространённая мечта у жителей Казани — накрыть праздничный новогодний стол и хорошо встретить Новый год. Такой вариант ответа выбрал каждый пятый житель (21%). На втором месте расположилось желание пройти обучение инвестированию (20%). Замыкает тройку лидеров стремление найти новую работу (19%). Интересно, что за год выросло число казанцев, которые обещают себе начать копить и научиться управлять семейным бюджетом, — с 6 до 10%.

В цели жителей Казани также входят: желание купить автомобиль (15%), начать посещать фитнес-центр или спортзал (13%), похудеть, сесть на диету или перейти на здоровое питание (12%), начать копить и научиться управлять семейным бюджетом (10%), купить квартиру или дом (7%), открыть собственный бизнес, расстаться с вредными привычками, совершить новогоднее путешествие (по 5%), получить второе высшее образование и начать посещать салон красоты или сделать пластическую операцию (по 4%).

Исследование проводилось в декабре 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.