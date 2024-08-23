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Жителям Татарстана стал доступен новый сервис покупки автомобиля у проверенных дилеров

В приложении Авито стал доступен бесплатный сер...

Фото: unsplash.com

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В приложении Авито стал доступен бесплатный сервис Селект, который помогает в покупке нового автомобиля или авто с пробегом у проверенных дилеров по фиксированной в объявлении цене. Пользователь может безопасно забронировать автомобиль онлайн и узнать детали о состоянии авто до визита в салон. Поддержку в процессе покупки автомобиля оказывает персональный менеджер платформы.

С помощью сервиса пользователи смогут приобрести автомобили от крупнейших автодилеров, работающих в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Йошкар-Оле, Ижевске, Чебоксарах. До конца 2025 г. сервис станет доступен по всей стране.

В разделе представлены специально отобранные проверенные автомобили от партнеров. Покупателям бесплатно предоставляется отчет Автотеки по выбранному автомобилю, а также поддержку личного менеджера, который возьмет на себя коммуникацию с дилером и организует осмотр авто в салоне независимым экспертом. На все автомобили из “Селекта” действует фиксированная цена, а если есть дополнительные условия, информация о них будет указана в объявлении.

«Запуск раздела Селект продиктован растущим трендом перехода автомобильного рынка в онлайн-формат. Все услуги в рамках проекта бесплатны для пользователей, что является частью стратегии компании по созданию наилучшего пользовательского опыта и укреплению позиций на рынке онлайн-продаж автомобилей. В 2025 году мы планируем расширить географию присутствия партнеров “Селекта” - автодилеров, на всю территорию России, чтобы сделать покупку проверенных автомобилей доступной для жителей в любом регионе страны», – рассказал Вадим Иванов, директор направления «Автомобили» в Авито.

Для дилеров, в свою очередь, сервис предлагает комфортные условия сотрудничества – объявления с автомобилями из “Селекта” будут в большем приоритете в выдаче, а оплата производится за завершенные сделки.

«Сервис позволяет дилерам получить дополнительный трафик и увеличить конверсию объявлений в сделки. У покупателя же благодаря использованию сервиса и коммуникации с личным менеджером повышается доверие к выбранному автомобилю и продавцу. Кроме того, клиент приходит к дилеру, уже осведомленный о техническом состоянии машины. Авито в данном случае выполняет функцию эксперта в сделке», — отмечает Гор Петросян, директор дилерской компании Expocar.

По результатам опроса, проведенного Авито Авто в августе 2024 года, 68% респондентов из Приволжского федерального округа, планирующих покупку автомобиля, имеют опасения, связанные с процессом его выбора. Среди возможных причин отказа от покупки выбранного авто 69% респондентов называют сомнения в чистоте истории автомобиля, 60% – неуверенность в надежности продавца, 59% – сомнения в том, что все агрегаты автомобиля надежны и работают так, как заявлено продавцом, а 53% – сложность оформления документов.

Наиболее полезными услугами, которые могли бы облегчить покупку автомобиля, 21% респондентов назвали предоставление документов с историей владения автомобиля, 24% – помощь при осмотре автомобиля, 17% – консультацию специалиста по подбору авто, 14% – помощь в оформлении документов, 12% – тест-драйв транспортного средства.

Представители сервиса считают, что платформа и помощь личного менеджера позволят снизить опасения покупателей, так как об автомобиле будет предоставлена информация из Автотеки, а осмотр проведет независимый эксперт, целью которого не продать, а помочь сделать правильный выбор.

Сервис доступен через браузер в смартфоне, а также в приложении на платформах iOS и Android, что позволяет пользователям искать автомобили в удобном для них формате.

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