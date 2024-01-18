Жителям Татарстана доступна услуга «Деньги до пенсии» в СберБанк Онлайн

В жизни случаются ситуации, когда срочно нужны деньги. Например, на незапланированное лечение, подарки детям или внукам, ремонт. Чтобы не занимать у знакомых и не обращаться в сомнительные организации, Сбер помогает клиентам с легкостью выходить из таких ситуаций с помощью специального сервиса «Деньги до пенсии». Рассказываем о нем подробнее.

Клиенты до 70 лет, получающие пенсию на карту СберБанка, теперь могут быстро и просто получить до 10 000 рублей до пенсии. Чтобы им воспользоваться, достаточно подать заявку в мобильном приложении СберБанк Онлайн: банк рассмотрит её за пару минут и сразу же перечислит деньги на карту, в случае одобрения.

Как оформить заявку?

Шаг 1: Войдите в Мобильное приложение СберБанк Онлайн. Перейдите в раздел «Кредиты» → «Деньги до пенсии».

Шаг 2: Выберите сумму. Ознакомьтесь с максимальным сроком и суммой возврата, отправьте заявку

Шаг 3: Получите деньги. Банк зачислит их на карту сразу после одобрения

Что для этого нужно?

Нужно получать пенсию на карту СберБанка, собирать документы и идти в банк не нужно. Вернете деньги после того, как получите пенсию. Сумму банк спишет автоматически с карты за два дня напомнит об этом в СМС или push-уведомлении. Подробная информация о сервисе «Деньги до пенсии» на сайте.