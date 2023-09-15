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Жителям Татарстана доступен сервис Сбера — «Пенсионная витрина»

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Уникальный цифровой сервис «Пенсионная витрина» Сбера показывает пользователям информацию об их пенсии. Сервису впервые в отечественной практике удалось объединить три уровня российской пенсионной системы на одной онлайн-площадке. За все время работы «Пенсионная витрина» стала одним из самых популярных сервисов мобильного приложения Сбербанк Онлайн.

Сегодня пользователям «Пенсионной витрины» доступны:

  • размер ежемесячной выплаты по страховой пенсии, рассчитанный на дату в «Госуслугах»;
  • объяснение механизмов расчёта страховой пенсии;
  • информация о накопленных пенсионных коэффициентах (баллах) и стаже;
  • данные о накопительной пенсии и организации, управляющей ею, — негосударственном пенсионном фонде (НПФ) или СФР;
  • инструменты для долгосрочных накоплений — например, индивидуальный пенсионный план (ИПП), который легко подключить в СберБанк Онлайн.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно на главной странице приложения Сбербанк Онлайн выбрать раздел «Пенсии» — «Пенсия и сервисы СберНПФ» и дать согласие на получение данных с портала государственных услуг РФ. Уже через несколько минут все сведения о пенсии появятся на экране. При желании пользователь может здесь же, в мобильном приложении, подключить ИПП и управлять своими накоплениями.

Летом этого года сервис СберНПФ «Пенсионная витрина» в мобильном приложении Сбербанк Онлайн стала победителем премии «Лучшие социальные проекты России», получив награду в номинации «Образование и наука». Ежегодная программа «Лучшие социальные проекты России» нацелена на развитие и укрепление социальной политики, основанной на партнёрстве государства, общества и бизнеса. Задача программы — собрать и систематизировать лучшие практики реализации социальных проектов в России.

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