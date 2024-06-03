«Зеленый марафон» пробежали более 2,5 тысяч казанцев

Всего более 2,5 тысяч человек собрались на Кремлевской набережной, чтобы поучаствовать в «Зеленом марафоне» или поддержать бегунов.

Состоялись забеги для детей на 420 м, для взрослых на 4,2 км и 10 км. Это 11-й «Зеленый марафон», Казань стала одним из 60 городов, в которых стартовал забег.

Первым среди мужчин на дистанции 4,2 км стал Гафиатуллин Адель, среди женщин первое место заняла Хабарова Виктория, а в семейном забеге — семья Сандуловых.

Первым среди мужчин на дистанции 10 км стал Кашапов Ринат, среди женщин первое место заняла Артемьева Ольга.

Поддержать участников забега пришли 39-кратная чемпионка России, неоднократная рекордсменка России на дистанциях 400 метров комплексным плаванием и 200 метров баттерфляй, участница и финалистка трёх Олимпийских игр в Афинах, Пекине и Лондоне, единственная спортсменка за всю историю СССР и России, кто завоевала медаль Чемпионата мира на дистанции 400 метров комплексное плавание Яна Мартынова и заместитель министра спорта республики Татарстан Алмаз Хусаинов. Они пожелали бегунам легкой дистанции и поделились несколькими советами для тех, кто только собирается ввести спорт в свою жизнь.

На площадке были организованы различные активности: концертная программа с выступлением творческих коллективов, детская зона с многочисленными мастер-классами, играми и анимацией, спортивные зоны для взрослых и детей.

Федеральным партнерам мероприятия стала компания СберСтрахование.

Официальными партнерами выступили Сбермаркет, на площадке которого можно было поиграть в большие шашки, проверить себя на силомере и стать участником розыгрыша. «Школа 21» - бесплатная Школа цифровых технологий от Сбера также подготовила интерактивную зону для развлечений.

Информационными партнерами стали БИМ-радио и геосервис 2ГИС, который представил новую функцию «Друзья на карте» для участников события.

Food–партнером выступила сеть кафе РОКНРОЛЛЫ.

Эко-партнерами проекты «Будет чисто», «Чистые игры», а также управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства».

Яна Мартынова, финалистка и участница трех Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира по плаванию, восьмикратная чемпионка России:

«Я очень благодарна, что меня пригласили на такой праздник. Так классно, что я вижу здесь много детей, а это значит, что их родители прививают им любовь к спорту с самого детства. Вы большие молодцы! Это здорово, это необходимо для здоровья и жизни. Желаю вам повеселиться, прибрести новые знакомства. Будьте здоровы и счастливы»!

Алмаз Хусаинов, заместитель министра спорта Татарстана Алмаз Хусаинов:

«Рад приветствовать вас на сегодняшнем празднике - Забеге "Зеленый марафон". Рад видеть здесь и своих друзей, которые не пропускают ни одного забега в Казани. Уже много лет — это спортивное соревнование проходит в Республике Татарстан и, конечно же, мы всегда рады принимать новые вызовы, новые мероприятия и новых желающих показать свой лучший результат и получить удовольствие, в первую очередь, от этого спортивного праздника. Всем легких ног».