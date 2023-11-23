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Зарплатные карты: инструкция по применению

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В жизни всегда есть место внезапным расходам, которые превышают запланированный бюджет. Но у тех, кто получает зарплату на банковские карты, есть очевидные преимущества.

Деньги до зарплаты

Клиенты, получающие зарплату на карту Сбербанка, могут быстро и просто получить деньги до зарплаты. Новый удобный сервис реализован с помощью краткосрочного займа. Чтобы им воспользоваться, достаточно подать заявку в мобильном приложении СберБанк Онлайн: банк рассмотрит её за пару минут и сразу же перечислит деньги на карту.

Онлайн сервис расчётных листков

Участникам зарплатных проектов доступны расчетные листки в онлайн режиме. Таким образом сотрудник может в любой момент посмотреть расчётный листок в личном кабинете зарплатного клиента в мобильном приложении СберБанк Онлайн, он находится в разделе «Поступления». Работодатель избавлен от необходимости распечатывать данные на бумаге и организовывать их передачу сотрудникам. Процедура максимально упрощена: данные загружаются работодателем пакетно через интерфейс СберБизнес. После этого сотрудникам приходят push-уведомления. Новая услуга бесплатна и для компаний, и для сотрудников.

Статус карты «зарплатная»

Сегодня жители республики имеют возможность самостоятельного перевода своих дебетовых банковских карт в статус «зарплатная». Так по словам экспертов, имея банковскую карту, при помощи мобильного приложения СберБанк Онлайн, можно стать клиентом-участником зарплатного проекта Сбера. Для самостоятельного переоформления статуса и функционала карты клиенту достаточно зайти в приложение банка, сформировать заявление и передать его в бухгалтерию по месту работы. После первого зачисления зарплаты на банковскую карту банк подтвердит новый статус карты через СМС-уведомления.

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