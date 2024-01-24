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Зарплатная карта, как один из инструментов экономии

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Многие из нас задумываются, как можно сэкономить. Вопрос, конечно же, всегда актуальный и важный.

Один из способов – это перевод своей заработной платы на карту Сбера. Зарплатный проект Сбербанка – одна из востребованных и популярных услуг как для работодателей, так и для их сотрудников, – расскажем, почему.

Сотрудники, получающие зарплату на карту Сбербанка, имеют привлекательные условия по кредитам, ипотеке и вкладам, повышенные бонусы СберСпасибо. У банка обширная сеть устройств самообслуживания, что значительно упрощает процедуру снятия наличных денежных средств. Кроме того, совершить большинство банковских операций можно круглосуточно с помощью удобного приложения Сбербанк Онлайн без посещения офисов банка и самостоятельно сформировать расчетный лист по заработной плате.

Более того, Сбербанк упростил прикрепление действующей банковской карты к зарплатному проекту работодателя.

Любой житель Татарстана может сделать свою дебетовую карту Сбербанка зарплатной и получать привилегии. Для этого нужно проделать несколько простых шагов:

Шаг 1. Зайдите в приложение «Сбербанк Онлайн», выберите карту и нажмите «Настройки».

Шаг 2. Выберите «Сделать зарплатной» в выпадающем списке.

Шаг 3. Нажмите «Подтвердить», когда появится уведомление о готовности заявления.

Шаг 4. Нажмите «Открыть заявление».

Шаг 5. Распечатайте, подпишите и передайте его бухгалтеру или руководителю. Карта станет зарплатной после первой выплаты.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893

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