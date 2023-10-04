Зарплатная карта: инструкция по применению

Выбор банка для открытия зарплатной карты - это задачка, над которой действительно стоит задуматься. Привилегии и специальные условия, которые предоставляют банки зарплатным клиентам, могут приносить дополнительный доход и приятные бонусы. А денег, как известно, много не бывает. Расскажем, на что следует обращать внимание при выборе банка, которому вы доверите свою зарплату.

Всегда рядом

Оцените, насколько лично вам удобно пользоваться картой конкретного банка. Например, Сбер имеет развитую сеть офисов и банкоматов в регионе. А мобильное приложение банка позволит совершать большинство банковских операций прямо на экране вашего смартфона. Перевести деньги близким, оплатить услуги ЖКХ, пополнить вклад, погасить кредит - все эти вопросы можно решить за считанные минуты.

Кредиты "для своих"

Вам не потребуется подтверждать свой доход справками - банк и так знает о ваших доходах. Кредит можно взять за несколько минут онлайн без посещения отделения. Аналогично потребительским кредитам зарплатные клиенты могут оформить в банке ипотеку.

Как стать зарплатным клиентом Сбера?

Любой житель республики может сделать свою дебетовую карту Сбербанка зарплатной и получать положенные привилегии. Для этого нужно сделать всего несколько простых шагов:

Шаг 1. Зайдите в интернет-банк, выберите карту и нажмите "Настройки".

Шаг 2. Выберите "Сделать зарплатной" в выпадающем списке.

Шаг 3. Нажмите "Подтвердить", когда появится уведомление о готовности заявления.

Шаг 4. Нажмите "Открыть заявление".

Шаг 5. Распечатайте, подпишите и передайте его бухгалтеру или руководителю. Карта станет зарплатной после первой выплаты.