Важное в РТ
· Служба новостей

За один день Сбер в Татарстане выдал 500 ипотечных кредитов

Подписаться в Telegram

В течение 19 сентября Сбер и Домклик выдали в Татарстане почти 500 ипотечных кредитов. По итогам дня республика вошла в десятку лидеров среди регионов по количеству выданных ипотек.

Всего по стране было выдано 11,4 тыс. ипотек почти на 52 млрд рублей. Это абсолютный дневной рекорд.

Жилищные кредиты россияне получили на прежних условиях по размеру первоначального взноса по льготным программам.
Больше всего ипотек было выдано по льготным программам (77,4%). На втором месте — кредиты на вторичное жилье (21,7%).
Так, по льготной программе «Семейная ипотека» было выдано 4,3 тыс. кредитов (38%), «Господдержке» — 3,7 тыс. (32,6%), «Дальневосточной ипотеке» — 390 (3,4%), «Ипотеке для IT» — 378 (3,3%).

Алексей Лейпи, директор дивизиона Домклик Сбербанка:

«С 20 сентября, выполняя Постановление Правительства России, Сбер готовился повысить размер первоначального взноса по льготным ипотечным программам. При этом за неделю до вступления в силу законодательных изменений мы сделали всё возможное, чтобы как можно больше наших клиентов смогли получить ипотеку на прежних условиях. Для этого привлекли к работе большее число сотрудников и увеличили время работы офисов Сбера. Некоторые наши офисы продолжали выдавать кредиты вплоть до 22 часов. Здесь также застройщики поделились уникальным рекордом: оформление ипотеки за 4 часа — от первичной консультации до выдачи кредита. Кроме того, благодаря инновационным технологиям нам удалось сократить время выхода на сделку по всем льготным программам. В результате c 15 по 19 сентября нам удалось выдать россиянам более 22 тыс. льготных кредитов»



Помимо Татарстана больше всего желающих взять ипотеку на прежних условиях оказалось в Московской области, Краснодарском крае, Москве, Тюменской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, республике Башкортостан, Новосибирской и Челябинской области.

Следующая новость ↓

Популярное

Спортивные новости Казани
16 часов назад

В Казани запланирован чемпионат по битвам роботов и дронов с использованием искусственного интеллекта

Лонгриды

день назад

«Я всех обманула»: троих египтян обвиняют в изнасиловании ребёнка

Полезное

день назад

Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края

обработка комнаты от тараканов

Новости Казани

20 часов назад

Новая кандидатура будет рассмотрена: прокурор РТ уедет работать в Марий Эл

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Культовые и популярные, камерные и уютные — заведения Казани, где вы получите море эмоций

ремонт автомобильных магнитол в Москве

Новости Татарстана

2 часа назад

«Унификация правит бал»: в Татарстане сменится прокурор, проработавший в должности больше 10 лет

Новости Казани

19 часов назад

Средний платеж вырастет до 82 тысяч: Казань среди город-лидеров по недоступности ипотеки

Спортивные новости Казани

20 часов назад

«Били оборонительные игроки»: фанаты «Рубина» выступают за отставку главного тренера клуба

Новости Казани

18 часов назад

С проблемой столкнулись десятки тысяч: жители Казани пожаловались на отсутствие посылок, отправленных через СДЭК

Новости Казани

минуту назад

Теперь станут водителями?: какая судьба уготовлена кондукторам Казани из-за внедрения новой системы оплаты проезда
Лонгриды
час назад

Кто востребован и где большая конкуренция: рассказываем, как казанцам определиться с выбором специальности

Кто востребован и где большая конкуренция: рассказываем, как казанцам определиться с выбором специальности

Важное в РТ

46 минут назад

За один день Сбер в Татарстане выдал 500 ипотечных кредитов

Спортивные новости Казани

16 часов назад

В Казани запланирован чемпионат по битвам роботов и дронов с использованием искусственного интеллекта

Новости Казани

51 минуту назад

Каждый сможет организовать отдых: на форуме в Казани представили приложение с маршрутами по Петербургу

Новости Татарстана

час назад

Не успели оплатить учебу: КФУ вернет деньги иностранным студентам, которые так и не были зачислены
Теперь станут водителями?: какая судьба уготовлена кондукторам Казани из-за внедрения новой системы оплаты проезда
Новости Казани
минуту назад

Теперь станут водителями?: какая судьба уготовлена кондукторам Казани из-за внедрения новой системы оплаты проезда

Новости Казани

час назад

«Будет применена система "Свободный поток"»: платную дорогу «Алексеевское — Альметьевск» запустят в 2025 году

Новости Казани

час назад

«Одни из передовых в стране»: Виктория Абрамченко посетила очистные сооружения Казани

Спортивные новости Казани

2 часа назад

За отставку голосует большинство: фанаты «Рубина» требуют Рахимова уйти с поста главного тренера
Дачный сезон с сюрпризами! Как избежать штрафа при обустройстве дома и участка?
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Дачный сезон с сюрпризами! Как избежать штрафа при обустройстве дома и участка?