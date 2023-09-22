За один день Сбер в Татарстане выдал 500 ипотечных кредитов

В течение 19 сентября Сбер и Домклик выдали в Татарстане почти 500 ипотечных кредитов. По итогам дня республика вошла в десятку лидеров среди регионов по количеству выданных ипотек.

Всего по стране было выдано 11,4 тыс. ипотек почти на 52 млрд рублей. Это абсолютный дневной рекорд.

Жилищные кредиты россияне получили на прежних условиях по размеру первоначального взноса по льготным программам.

Больше всего ипотек было выдано по льготным программам (77,4%). На втором месте — кредиты на вторичное жилье (21,7%).

Так, по льготной программе «Семейная ипотека» было выдано 4,3 тыс. кредитов (38%), «Господдержке» — 3,7 тыс. (32,6%), «Дальневосточной ипотеке» — 390 (3,4%), «Ипотеке для IT» — 378 (3,3%).



Алексей Лейпи, директор дивизиона Домклик Сбербанка:







Помимо Татарстана больше всего желающих взять ипотеку на прежних условиях оказалось в Московской области, Краснодарском крае, Москве, Тюменской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, республике Башкортостан, Новосибирской и Челябинской области.

