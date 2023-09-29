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За год Татарстан стал на 10% привлекательнее для туристов

За год Татарстан стал на 10% привлекательнее для туристов

Фото: пресс-служба МегаФона

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Мурманская и Амурская области показали наибольший прирост путешественников минувшим летом. В сравнении с сезоном 2022 года приток туристов в эти регионы составил 39% и 17% соответственно. Больше всего по России путешествуют москвичи, петербуржцы и самарчане, выяснили эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов.

По общему количеству принятых туристов по-прежнему лидирует Краснодарский край. Второе место занимает Москва, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В пятерку самых популярных регионов также вошли Дагестан и Татарстан. В этом году Татарстан сохранил за собой 5 место, показав динамику по числу приезжих в 9,8%.

При этом лидером роста минувшего летнего сезона стала Мурманская область, которую посетили на 39% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. В первую очередь в этот период туристов интересовали озера для рыбалки — Воче-Ламбина, Имандра, Чунозеро и другие, а также река Кола, где организуются сплавы для любителей экстрима.

Следом в рейтинге идет Амурская область (+17%). Одной из главных точек притяжения в регионе стал космодром Восточный, где этим летом состоялось несколько пусков, что повысило популярность экскурсий на высокотехнологичный объект. Аналогичный рост демонстрирует и Дагестан (+17%), здесь россиян особенно привлекают гора Тарки-Тау, Сулакский каньон и бархан Сарыкум.

По 16% прибавили Забайкальский край и Калининградская область. В Забайкалье летом туристы посещали систему Ивано-Арахлейских озер, национальный парк «Алханай» и ленд-арт парк «Тужи». А в Калининградской области — остров Иммануила Канта в центре столицы региона, поселок-курорт Отрадное и город-курорт Зеленоградск.

Регионами с наиболее активно путешествующими жителями по итогам лета стали Москва (снижение на 2% год к году), Санкт-Петербург (+2%), и Самара (+5%): их жители посещали другие части страны чаще всего. В топ-5 также вошли туристы из Югры (+5,5%) и Башкирии (+7%). Путешественники из Татарстана заняли 11 место, поднявшись за год на одну строчку рейтинга.

По данным МегаФона, наиболее активно ездят по стране абоненты в возрасте 31-45 лет, на них приходится больше половины всех поездок (51%). Еще порядка 38% любителей внутреннего туризма — это россияне группы 45+. В путешествиях по России россияне тратят на 10% больше интернет-трафика, чем в домашнем регионе. При этом поиску ближайшей WiFi-точки абоненты все чаще предпочитают докупку пакета с гигабайтами.

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