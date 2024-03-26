За год спрос на подключение домашнего интернета от Tele2 увеличился в 8 раз

Tele2, российский оператор сотовой связи, продолжает развивать конвергентное решение в регионах своего присутствия и продлевает акцию «3 месяца бесплатного домашнего интернета» при первом подключении до 5 мая 2024 года. С момента первого запуска спецпредложения количество пользователей домашнего интернета Tele2 выросло в 8 раз. Акция привлекла и новых клиентов компании – 20% подключившихся пользователей не являлись ранее абонентами Tele2.

Акция «3 месяца домашнего интернета бесплатно» дает возможность пользоваться безлимитным интернетом в доме или квартире без дополнительной оплаты и на любой оптимальной скорости. В рамках этой услуги также доступен цифровой сервис Wink, предлагающий 300 ТВ-каналов и более 60 000 единиц видеоконтента.

Подключение домашнего интернета доступно для тарифов линеек «Мой», Black и Premium. После трех месяцев использования стоимость услуги зависит от региона подключения. Актуальные цены указаны на сайте tele2.ru и в мобильном приложении «Мой Tele2». Оплата происходит с единого лицевого счета, а клиент может легко изменить мобильный тариф, сохранив текущий доступ к домашнему интернету. Самым популярным тарифом, на базе которого клиенты выбирают конвергентное решение, стал «Мой онлайн+».

Компания предлагает удобный формат подключения без обращения в абонентскую службу. Клиент может самостоятельно создать заявку в мобильном приложении или личном кабинете на сайте сотового оператора, выбрав необходимую скорость, оборудование, удобную дату и время приезда монтажника, а также завершить оформление с помощью цифровой подписи. При этом можно воспользоваться и традиционным способом подключения услуги: обратиться в любой салон связи Tele2 или дистанционный клиентский сервис.