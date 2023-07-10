За 2022 год образовательными кредитами воспользовалось более 3 тысяч жителей Приволжья

Более 3 тысяч клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка в 2022 году воспользовались образовательным кредитом от Сбербанка. Пик выдачи по обыкновению пришёлся на август, когда банк одобрил заявки более чем на 1,3 тысячи образовательных кредитов. Чаще всего кредит оформляют женщины до 25 лет.

Образовательный кредит — это целевой кредит с более низкой процентной ставкой, льготными условиями по платежам и длительным сроком погашения. Использование заемных средств возможно только строго по назначению — банк сам переведёт деньги в учебное заведение. Образовательным кредитом можно покрыть до 100% стоимости высшего и среднего профессионального образования в лицензированных российских вузах и колледжах, при этом большую часть процентов погашает государство.

Льготный период длится весь срок обучения и ещё девять месяцев после окончания вуза или колледжа. На полное погашение кредита даётся ещё 15 лет после получения образования.

Юрий Бычковский, заместитель Председателя Волго-Вятского банка Сбербанка, руководитель розничного блока: «Образовательный кредит – это реальная возможность в новом учебном году поступить туда, куда хочется. Поскольку во время обучения студент выплачивает только проценты, то на практике ежемесячный платеж по кредиту составляет не больше стоимости чашки кофе, что по силам каждому».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.