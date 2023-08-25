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Xiaomi вытеснил Samsung из топа популярных смартфонов среди зумеров

Xiaomi вытеснил Samsung из топа популярных смартфонов среди зумеров

Предоставлено пресс-службой "Yota"

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В июле 2023 года в топ-5 самых популярных смартфонов у зумеров вошел Xiaomi Redmi 9A, которому удалось обогнать Samsung Galaxy A51, входивший в этот рейтинг по итогам июля прошлого года. При этом на первом месте у абонентов 16-25 лет, как и год назад, располагается iPhone 11. А в лидеры среди самых популярных у молодежи планшетов вырвался iPadAir, выяснили эксперты Yota на основе анализа bigdata*.

Как и прошлым летом, сегодня верхние позиции самых используемых смартфонов занимают модели от Apple: iPhone 11 и iPhone XR. Тройку лидеров теперь замыкает iPhone 13 — число зумеров с этим гаджетом в сети Yota выросло за год в 2,1 раза, в результате чего смартфон поднялся в рейтинге на 15 позиций. На четвертой строчке расположился iPhone 12, а замыкает топ-5 Xiaomi Redmi 9A, вытеснивший SamsungGalaxy A51 на 10-е место.

У девушек в первой десятке используемых смартфонов кроме XiaomiRedmi 9A входят исключительно модели Apple: от iPhone 7 до iPhone14 ProMax. У мужскойаудиториив том же рейтинге, помимо айфонов, оказались в порядке убывания: Redmi 9A, Redmi 9C NFC, SamsungGalaxy A12 и A32, атакжеXiaomiPoco X3 Pro.

При этом обновляли свои гаджеты летом 2023 года зумеры так же в основном на айфоны. Здесь в лидерах регистрируемых устройств в сети — iPhone 11 и iPhone 13, а флагманcкий iPhone 14 ProMax занимает лишь третье место. Помимо продукции Apple в этом году активно переходили на смартфоны от Xiaomi и Realme.

«Мы видим, что iPhone 11 по-прежнему удерживает титул “народного” айфона, несмотря на то, что данная модель появилась в продаже почти 4 года назад. При этом стремительно набирают популярность смартфоны китайских брендов, которые активно наращивают свою долю рынка», — заявляет руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Пётр Чернявский.

Также аналитики изучили статистику по планшетам, зарегистрированным в сети. В этой категориис первого места на третье в этом году был сдвинут Huawei MediaPad T3 10. Теперь в топе предпочтений молодежи — iPadAir, а на втором месте расположился Samsung GalaxyTab A7 Lite. В пятерку самых популярных планшетов у абонентов 16-25 лет входят еще две модели этого бренда: GalaxyTab A8 иGalaxyTab A7.

Топ-10 популярных смартфонов и планшетов

у абонентов Yota в возрасте 16-25 лет

(данные за июль 2023 года)

* Биг дата – большие данные

* *HuaweiMatePad SE вышел во втором полугодии

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