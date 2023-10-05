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Вырос интерес к курсам о долгосрочных инвестициях и сложных активах

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Интерес инвесторов к образовательным курсам о фондовом рынке растет. При этом получить знания о долгосрочном инвестировании стремятся чаще, чем об активной, спекулятивной торговле, показала «Школа инвестора» в приложении «ВТБ Мои Инвестиции».

Подавляющее большинство пользователей «Школы инвестора» (41% в сентябре) выбирают базовый курс «Первые инвестиции», чтобы разобраться в азах инвестирования, собрать портфель ценных бумаг и увеличить свою потенциальную доходность. Интерес к этому курсу растет: с июля по сентябрь число прошедших его пользователей выросло на 16%.

«Школа инвестора» также показала интерес к долгосрочным инвестициям (от 1 года). Курс «Стратегический портфель» о формировании гармоничного портфеля с прицелом на долгий срок выбирают почти в 2 раза чаще, чем курс «Активная торговля», обучающий торговать «на новостях» и применять более сложные аналитические расчеты. Причем такое соотношение сохраняется уже несколько месяцев.

Также с июля по сентябрь заметен рост интереса инвесторов к сложным активам, в том числе фьючерсам и опционам. Так, курс «Доступ к сложным активам» в сентябре прошли на 56% пользователей больше, чем в июле.

«Растущий интерес к курсу для начинающих инвесторов показывает, что всё больше клиентов-новичков подходят к инвестированию со всей ответственностью. Пользователям важно изучить ключевые понятия и разобраться в инвестиционных инструментах, прежде чем делать первый шаг на фондовом рынке. Отдельно отмечу интерес к долгосрочным инвестициям. Кстати, такую же тенденцию показали результаты нашего исследования, согласно которому инвестировать на срок от одного года готовы 46% россиян», – отметил управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Антон Шевелев.

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