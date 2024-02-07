ВТБ запустил новый пакет услуг для бизнеса с гибкой тарификацией
erid: LjN8JyzD7
ВТБ запустил новый пакет услуг для клиентов среднего и малого бизнеса «Простой процент». Стоимость обслуживания в рамках пакета зависит от объёма поступающих на расчетный счет платежей. Это особенно выгодно для сезонного бизнеса с непостоянной транзакционной активностью и небольших компаний с оборотом до 5 млн рублей в год. Прозрачная и прогнозируемая комиссия за услуги помогает оптимизировать затраты на банковское обслуживание и платить только тогда, когда бизнес активен.
В рамках нового пакета услуг «Простой процент» тарифицируются все входящие поступления, кроме перечисления кредитных средств и возврата депозитов ВТБ, зачислений эквайринговой выручки ВТБ и выручки от СБП-платежей. Размер комиссии зависит от объема поступлений на счет: 1% − до 1 млн рублей в месяц, 2% − 1-3 млн рублей в месяц и 3% − свыше 3 млн рублей в месяц.
В стоимость пакета входят все основные услуги для ведения бизнеса: обслуживание расчётного счёта, выпуск бизнес-карты, безлимитные переводы внутри ВТБ и в другие банки, переводы на счёт физлица до 2 млн рублей в месяц, а для ИП – безлимитные и бесплатные переводы на свои счета и карты физлица. Также клиенты получают доступ к Бизнес Платформе ВТБ − интернет-банку и мобильному приложению для проведения операций, онлайн-оформления продуктов и сервисов банка, контроля и управления средствами в круглосуточном режиме.
«Пакетное обслуживание пользуется популярностью у клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ. Число подключенных в банке пакетов услуг только в декабре составило 36,5 тысяч, а по итогам года приблизилось к полумиллиону. Новое предложение «Простой процент» будет интересно начинающим предпринимателям и компаниям с сезонным бизнесом, так как позволяет экономить в периоды низких оборотов, а в отсутствие поступлений – вообще не платить за обслуживание. При этом у предпринимателей остается доступ ко всем услугам и предложениям банка, независимо от транзакционной активности», − отмечает Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент.
Пакет услуг «Простой процент» доступен новым клиентам и может быть подключен к одному из расчётных счётов, открытых в ВТБ.
Пакет услуг «Простой процент» доступен для подключения юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям − новым клиентам, а также клиентам банка «Финансовая корпорация Открытие». Новые клиенты – это клиенты, у которых на момент открытия расчетного счета в рублях РФ, к которому планируется подключить пакет услуг «Простой процент», отсутствуют другие действующие или закрытые в течении последних 12 месяцев расчетные счета в рублях РФ и/или иностранной валюте в банке. Комиссия за пакет услуг «Простой процент» рассчитывается и взимается в зависимости от суммы входящих оборотов за день. Ставка тарифа определяется исходя из общей суммы входящего оборота накопительным итогом за календарный месяц.
Реклама. Банк ВТБ (ПАО). ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000