ВТБ за год увеличил продажи розничных кредитов в 1,5 раза

За 2023 год ВТБ оформил розничным клиентам кредиты более чем на 2,7 трлн рублей, что в 1,5 раза больше показателей 2022 года. В целом, по оценкам ВТБ, рынок розничного кредитования России за 2023 год вырос на 58% и достиг 16 трлн рублей [1] (без учета POS-кредитования). В последнем квартале года выдачи кредитов в стране сократились на 14,5% к третьему кварталу.

Драйвером кредитования стала ипотека – ВТБ оформил около 348 тысяч кредитов почти на 1,5 трлн рублей, что по объему более чем на 40% превышает показатель по итогам 2022 года. Этот результат стал для банка рекордным за всю историю работы. Доля льготных программ составила 57%.

В автокредитовании в 2023 году ВТБ провел более 178 тысяч сделок на 229 млрд рублей, что почти в 4 раза превышает результат за предыдущий год. В конце года ВТБ пять месяцев подряд становился лидером по объему выдач автокредитов, заняв по итогам декабря 21% на рынке. Доля банка за год выросла более чем в два раза.

За 2023 год ВТБ выдал свыше 1 трлн рублей кредитов наличными, что на 36,5% больше 2022 года. В структуре выдач на долю кредитов наличными у банка пришлось около 37% от общего объема.

«В целом весь 2023 год розничные клиенты демонстрировали стабильный спрос по всем направлениям кредитного бизнеса. Наиболее существенно выросла выдача ипотеки, на которую пришлось больше половины выдач. Однако в четвертом квартале на фоне ужесточения регулирования розничного кредитования со стороны Банка России, роста ключевой ставки, ожидаемо произошло охлаждение рынка. По нашей оценке, в нынешнем году спрос клиентов из сегмента кредитования сместится в сторону сбережений и повседневных транзакций», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.