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ВТБ выяснил, кто чаще оформляет ипотеку на частные дома

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ВТБ проанализировал статистику по выданным кредитам на загородную недвижимость в первом полугодии 2023 года. По данным банка, в основном покупкой и строительством индивидуальных домов занимались мужчины: по итогам января-июня на таких клиентов пришлось 54% проведенных сделок. При этом более 70% заемщиков состояли в официальном браке.

Из статистики ВТБ следует, что клиенты оформляют ипотеку на строительство или покупку готового дома в среднем в возрасте 38 лет. Причем примерно каждый второй заемщик состоит в браке, около четверти никогда не были женаты, 3% клиентов, получивших в ВТБ средства на загородную недвижимость в январе-июне, разведены. Средний размер одного кредита по итогам первого полугодия составил около 6,5 млн рублей. Для сравнения, год назад этот показатель держался на уровне 4,9 млн рублей.

При оформлении ипотеки на строительство дома клиенты в основном отдают предпочтение хозяйственному способу выполнения работ. По данным ВТБ, в первом полугодии самостоятельно возвести объекты планировали 68% заемщиков, а остальные 32% намерены привлечь к строительству профессиональную подрядную организацию. При этом клиенты, получившие ипотеку на уже готовые дома, приобретали объекты площадью в среднем 166 квадратных метров.

«Интерес к частному домостроению в России растёт ускоренными темпами и, как следствие, отражается на динамике жилищного кредитования. Только в ВТБ за первые шесть месяцев 2023 года объем продаж ипотеки на загородную недвижимость почти в два раза превысил показатель за аналогичный период прошлого года и примерно в три раза – января-июня рекордного 2021 года. Всего за первое полугодие мы провели на этом рынке около 4,2 тысяч сделок общей суммой 27,4 млрд рублей. Опережающая динамика спроса на индивидуальные дома объясняется сочетанием сразу нескольких факторов: изменившимися предпочтениями россиян на фоне пандемии и перехода целого ряда компаний на постоянный режим удаленной работы, распространением на сегмент ИЖС льготной ипотеки, а также повышением активности банков и застройщиков в этом сегменте», - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

По оценке ВТБ, в целом по стране объем рынка ипотеки на частное домостроение по итогам первого полугодия составит около 154 млрд рублей, что более чем в 4 раза превысит результат за аналогичный период 2022 г. и в 14 раз – первого полугодия рекордного 2021 г. Всего же за 2023 года банк ожидает роста сегмента на 80% к уровню 2022 года и более чем в 8 раз – к результату 2021 года, до 250 млрд рублей.

Ранее ВТБ объявил о том, что сфокурсировался на развитии ипотеки в сегменте ИЖС и полностью перезапустил программы кредитования таких объектов. В настоящее время банк предлагает клиентам льготные программы на ИЖС хозспособом (своими силами), на строительство с привлечением подрядчика. Кроме того, в ВТБ возможно получить ипотеку на строительство домов по договору участия в долевом строительстве.

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