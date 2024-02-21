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ВТБ внедрил аналитическое решение для развития бизнеса в регионах

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ВТБ разработал и внедрил аналитическое решение для мониторинга ключевых финансовых показателей по всей сети офисов продаж банка. Оно реализовано на базе отечественной платформы Arenadata Hadoop. Решение обрабатывает информацию и проверяет качество данных для подготовки отчетности и повышения эффективности работы точек продаж.

Банк получил сервис, который позволяет проводить анализ точек продаж с учетом специфики конкретного офиса. А также предоставляет ключевым внутренним заказчикам полную финансовую информацию по сделкам корпоративных клиентов. Решение помогает проверить качество данных, внести корректировки и провести оперативный анализ ключевых показателей всей сети офисов продаж. Все ключевые показатели представлены в двух оценках: в соответствии с российскими правилами учёта и международными стандартами финансовой отчётности (МСФО).

«Решение очень удачно реализовано с точки зрения перспектив и возможностей. С начала года, мы добавили функции по обогащению данных, расширили спектр параметров финансового результата и внедрили новые уровни детализации» — отметила Наталья Сурова, руководитель финансового департамента, вице-президент ВТБ.

«Платформа помогла существенно сократить сроки предоставления данных бизнес-пользователям. Автоматизация процессов в 4 направлениях позволила ускорить формирование аналитических витрин до 3 раз», — прокомментировал Никита Рыбченко, руководитель департамента технологического развития общебанковских систем, старший вице-президент ВТБ.

Для качественного и эффективного анализа информации разработана единая классификация справочников. Обогащение исходных данных значениями управленческих аналитик происходит с помощью прозрачных, автоматизированных алгоритмов в сжатые сроки.

Использование отечественной платформы Arenadata Hadoop обеспечило производительность на уровне лучших мировых решений. Благодаря этому аналитическая платформа оказалась востребована у бизнес-пользователей и по достоинству оценена российским сообществом. Результат — победа в номинации «Управление компанией» в рамках одной из самых престижных бизнес-премий в России «Проект года GlobalCIO».

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