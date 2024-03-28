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ВТБ внедряет ИТ-инструмент для бесшовной миграции клиентов из банка «Открытие»

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Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал о разработке уникальной технологии, которая позволяет клиентам банка «Открытие» в дистанционных каналах в несколько кликов перевести свои денежные средства в банк ВТБ.

«В апреле будет готов уникальный айтишный инструмент, который внутри наших организаций называется сложно технически «мигратор-оркестратор». Это уникальная технология, которая позволит клиенту банка «Открытие» дистанционно нажатием нескольких кнопок или кликов открыть счета или счет в банке ВТБ, подписать все необходимые банковские документы в электронном виде электронной подписью и перевести денежные средства, использовав выгодное welcome-предложение для новых клиентов в банке ВТБ», - отметил он.

По словам Пьянова, в предыдущих интеграциях в банке ВТБ такой технологический инструмент никогда не использовали. Более того, он не использовался и в рамках рыночных реорганизаций.

«По сути, мы видим, что многие наши клиенты и клиенты банка «Открытие» пользуются исключительно дистанционными каналами. Это ответ на активную распространенность и популярность дистанционных каналов с возможностью без посещения офиса отмигрировать всеми своими остатками и перепривязать, что еще важно, карточку «Открытия» к новому счету в ВТБ без потери удобства и без необходимости изготовления новой карты», - добавил он.

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