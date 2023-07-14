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ВТБ в Татарстане в первом полугодии увеличил объём выдач ипотеки на треть

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За первое полугодие 2023 года ВТБ предоставил жителям Татарстана свыше 5 тыс. жилищных кредитов на сумму более 24,2 млрд рублей. Это на треть превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом 58% объёма ипотечных выдач в регионе приходится на льготные кредиты по программам господдержки.

За январь-июнь в рамках госпрограмм жители республики оформили в ВТБ ипотеку на сумму почти 14,2 млрд рублей. Наиболее востребована у татарстанских заемщиков была «Семейная ипотека», по которой банк выдал 58% от объёма льготных займов (8,3 млрд рублей). Доля «Ипотеки с господдержкой-2020» в выдачах по госпрограммам составила 37% – почти 5,3 млрд рублей.

Июнь стал рекордным в первом полугодии по выдачам ипотеки. Банк в республике предоставил в первый месяц лета 1 165 займов на покупку жилья на сумму 5,6 млрд рублей, что на 15% превысило объём продаж мая. Размер среднего чека ипотечного кредита по итогам июня в регионе составил 4,816 млн рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 163 тысячи.

«В первом полугодии наши продажи жилищных кредитов демонстрируют уверенную положительную динамику от месяца к месяцу, что подтверждает стабилизацию ситуации на рынке ипотечного кредитования. В Татарстане в январе-июне основной интерес заемщиков был сосредоточен на сегменте новостроек: на него пришлось более половины объёма продаж ипотеки. Строящееся жилье клиенты приобретают в основном по госпрограммам, которые привлекают сниженной ставкой. Самой популярной из них у татарстанцев в первом полугодии стала «Семейная ипотека», по которой банк предоставил почти 60% всех льготных займов. Ожидаем, что спрос на жилищные кредиты в республике продолжит расти. Одной из точек роста рынка станет ипотека на ИЖС, которую банк сейчас активно развивает», - прокомментировала управляющий ВТБ в Татарстане – вице-президент банка Марьям Давлетшина.

В Приволжском федеральном округе за июнь клиенты ВТБ оформили 4,6 тысяч жилищных займов на общую сумму более 17,1 млрд рублей. Всего за шесть месяцев почти 20 тысяч жителей ПФО смогли улучшить свои жилищные условия с помощью ипотеки ВТБ, объём выданных кредитов превысил 73,8 млрд рублей.

В целом по России в июне банк провел около 22 тысяч ипотечных сделок на 108 млрд рублей. Всего по итогам шести месяцев жилищные кредиты в ВТБ оформили более 106 тыс. клиентов. Объем продаж в первом полугодии составил 550 млрд рублей, примерно на 27% превысив результат за январь-июнь 2022 года.

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