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ВТБ в Татарстане увеличил объёмы кредитования населения в полтора раза

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За первое полугодие 2023 года жители Татарстана оформили в ВТБ 15,5 тысяч кредитов на 37,2 млрд рублей, что в полтора раза превысило результат аналогичного периода прошлого года. Розничный кредитный портфель подразделения вырос за отчетный период до 159,4 млрд рублей. Драйверами роста розничного кредитования подразделения стали автокредиты и кредиты наличными.

Наибольшую динамику выдач продемонстрировало автокредитование: по сравнению с первым полугодием прошлого года объём по данному сегменту увеличился сразу в 2,3 раза до 3,2 млн рублей. Портфель автокредитов на отчетную дату превысил 7,3 млрд рублей, показав прирост к началу года на 28%.

На втором месте по динамике прироста – кредиты наличными, здесь объём предоставленных средств вырос более чем на 80% и составил 9,9 млрд рублей. Кредитный портфель по данному направлению увеличился за полугодия до 31,6 млрд рублей.

В сегменте ипотеки за 6 месяцев банк предоставил жителям региона почти свыше 5000 кредитов на покупку жилья на сумму более 24,2 млрд рублей (+30%). При этом почти 60% объёма ипотечных выдач в регионе приходится на льготные кредиты по программам господдержки. За январь-июнь в рамках госпрограмм жители республики оформили в ВТБ ипотеку на сумму почти 14,2 млрд рублей. Наиболее востребована у татарстанских заемщиков была «Семейная ипотека», по которой банк выдал 58% от объёма льготных займов (8,3 млрд рублей). Доля «Ипотеки с господдержкой-2020» в выдачах по госпрограммам составила 37% – почти 5,3 млрд рублей. Ипотечный портфель с начала года увеличился на 5% и составил 181,1 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств розничных клиентов подразделения вырос за полугодие на 13% и составил на 1 июля 2023 129,5 млрд рублей. Наибольшую долю в нем – 97,2 млрд рублей – занимают депозиты.

«В этом году мы наблюдаем значительный рост потребительской активности, выдачи кредитов от месяца к месяцу прирастают динамичными темпами. Самый быстрорастущий сегмент розничного рынка – автокредитование, в котором свою роль сыграл фактор отложенного спроса и рост популярности машин китайского автопрома. В развитии ипотечного направления значительное влияние по-прежнему оказывают программы господдержки, на которые пришлось больше половины всех оформленных кредитов. Во втором полугодии в связи резким ростом ключевой ставки и последовавшим за этим изменением условий по кредитным продуктам мы увидели ажиотажный рост на рынке ипотеки, вызванный желанием клиентов зафиксировать одобренные условия. При этом на рынке сбережений на фоне выгодных условий по продуктам также происходит активный приток средств населения», – отметила управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.

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