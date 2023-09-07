ВТБ в Татарстане увеличил объёмы кредитования населения в полтора раза

За первое полугодие 2023 года жители Татарстана оформили в ВТБ 15,5 тысяч кредитов на 37,2 млрд рублей, что в полтора раза превысило результат аналогичного периода прошлого года. Розничный кредитный портфель подразделения вырос за отчетный период до 159,4 млрд рублей. Драйверами роста розничного кредитования подразделения стали автокредиты и кредиты наличными.

Наибольшую динамику выдач продемонстрировало автокредитование: по сравнению с первым полугодием прошлого года объём по данному сегменту увеличился сразу в 2,3 раза до 3,2 млн рублей. Портфель автокредитов на отчетную дату превысил 7,3 млрд рублей, показав прирост к началу года на 28%.

На втором месте по динамике прироста – кредиты наличными, здесь объём предоставленных средств вырос более чем на 80% и составил 9,9 млрд рублей. Кредитный портфель по данному направлению увеличился за полугодия до 31,6 млрд рублей.

В сегменте ипотеки за 6 месяцев банк предоставил жителям региона почти свыше 5000 кредитов на покупку жилья на сумму более 24,2 млрд рублей (+30%). При этом почти 60% объёма ипотечных выдач в регионе приходится на льготные кредиты по программам господдержки. За январь-июнь в рамках госпрограмм жители республики оформили в ВТБ ипотеку на сумму почти 14,2 млрд рублей. Наиболее востребована у татарстанских заемщиков была «Семейная ипотека», по которой банк выдал 58% от объёма льготных займов (8,3 млрд рублей). Доля «Ипотеки с господдержкой-2020» в выдачах по госпрограммам составила 37% – почти 5,3 млрд рублей. Ипотечный портфель с начала года увеличился на 5% и составил 181,1 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств розничных клиентов подразделения вырос за полугодие на 13% и составил на 1 июля 2023 129,5 млрд рублей. Наибольшую долю в нем – 97,2 млрд рублей – занимают депозиты.