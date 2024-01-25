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ВТБ в Татарстане рекордно нарастил число розничных клиентов за 2023 год

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По итогам 2023 года число активных розничных клиентов ВТБ в регионе увеличилось на 67 тысяч человек. Результат 2023 года стал рекордным для регионального подразделения. ВТБ в качестве своего ежедневного финансового партнера сегодня выбирают более 530 тысяч человек - четверть экономически активного населения Татарстана. В целом в стране активная розничная клиентская база ВТБ насчитывает более 19 млн человек. В рамках новой стратегии к концу 2026 года ВТБ намерен увеличить активную клиентскую базу до 35 млн человек.

В целом по стране количество вкладчиков ВТБ выросло на 659 тысяч человек и достигло 2 млн. Основной спрос пришелся на срочные депозиты, которые заняли 69% в портфеле средств физлиц. В рамках зарплатного проекта число клиентов по итогам 2023 года превысило 8 млн человек, сегодня банк обслуживает почти 100 тысяч организаций как зарплатный партнер. Ежемесячный объем повседневных операций зарплатных клиентов превышает 150 млрд рублей. Банк усилил работу с клиентами с уровнем дохода до 75 тысяч рублей. В разных регионах и небольших городах численностью до 50 тыс. человек банк запустил промо-условия по продуктам-драйверам, связанные с тратами по картам и переводам, зачислениями по зарплате, пособиями и пенсиями. Продажи продуктов в этих регионах выросли в 1,5 раза, банк готовится масштабировать этот опыт на всю сеть. ВТБ также усилил продуктовые предложения для пенсионеров, которым предлагает сегодня повышенный процент по вкладам, бесплатную страховку от мошенников (до 100 тысяч рублей), бесплатную оплату услуг ЖКХ, бескомиссионное снятие наличных в банкоматах и другие сервисы. Группа ВТБ обслуживает уже более 3 млн пенсионеров.

«В прошлом году темпы привлечения розничных клиентов стали для команды ВТБ рекордными и впервые в истории позволили опередить по этому показателю даже крупнейшего игрока на рынке. Наша задача – сохранить доверие миллионов клиентов как к банку первого выбора, с которым они ежедневно решают свои финансовые задачи. Для этого мы будем улучшать свои цифровые сервисы, развивать сеть обслуживания и курьерскую доставку, а также внедрять передовые для рынка продукты в сегменте кредитования и привлечения. Еще одна цель ВТБ на этот год – объединение с клиентами «Открытия», часть из которых уже перешла на обслуживание в ВТБ. Стратегически за три года мы намерены нарастить число активных клиентов до 35 млн человек, и уже прошлый год стал для этой задачи хорошей стартовой точкой», – прокомментировал Георгий Горшков, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

«В 2023 году банк в регионе показал лучший результат за несколько лет. Ключевыми факторами роста для розничного бизнеса стали обновление продуктовой линейки, развитие цифровых технологий и их применение на новых площадках, привлечение зарплатных клиентов, а также фокус на работе с социальными категориями и пенсионерами», - отметила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане - вице-президент.

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