ВТБ: в декабре мошенники усилили активность под видом сотовых операторов
Мошенники стали активнее использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками операторов мобильной связи. Ссылаясь на необходимость продлить договор сотовой связи или получить новогодние бонусы, они пытаются получить доступ в личный кабинет абонента и выманить коды доступа к различным сервисам, включая мобильный банкинг. По оценке специалистов ВТБ, жалобы клиентов банка на подобные звонки увеличились с ноября более чем на 30%.
На мобильный телефон потенциальной жертвы поступает звонок от неизвестного номера. Абонент представляется сотрудником мобильного оператора и просит назвать код из СМС под предлогом подтверждения срочных операций: перезаключение договора с мобильным оператором, начисление бонусов, пролонгация тарифного плана, защита от утечки персональных данных и т.д. После этого «жертва» получает СМС с кодом для входа в онлайн-кабинет своего сотового оператора, а мошенники просят сообщить этот код, используя его для восстановления доступа к личному кабинету «жертвы». Также мошенники просят передать код из СМС для доступа к личному кабинету на Госуслугах. В совокупности эти действия позволят мошенникам оформить электронную сим-карту (eSim) для дальнейшего управления сервисами различных банков от имени «жертвы».
Эксперты ВТБ отмечают, что мошенникам приходится все чаще менять свои сценарии разговоров и сценарии обмана, а сама мошенническая активность благодаря повышенному вниманию к этой теме со стороны финансового сообщества, органов государственной власти и мобильных операторов, впервые за три года начала снижаться. В 2023 году мошенническая активность на клиентов сократилась на 15% по сравнению с предыдущим годом, число попыток атак за год может превысить 6,7 млн. Одним из трендов этого года стали гибридные сценарии, когда мошенники используют свои сценарии через несколько каналов связи и совершают атаки на несколько кредитных или иных организаций для хищения большего объемов средств клиентов.
Во время входящего вызова можно сразу определить, звонит вам мошенник или представитель реальной компании. Для этого можно установить определитель номера через ВТБ Онлайн. Сервис определяет рекламу, мошенников, спам, а также полезные звонки — из поликлиники, курьерских служб, муниципальных и государственных организаций, банков и так далее. Услуга доступна клиентам ВТБ с июня, в ноябре число подключений достигло 1,3 млн.