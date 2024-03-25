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ВТБ: в 2024 году выдача ипотеки на ИЖC может достичь рекордного 1 трлн рублей

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По прогнозам ВТБ, в 2024 году объем выдач ипотеки на индивидуальное жилищное строительство может достигнуть 1 трлн рублей. Это вдвое превысит результат прошлого года и станет новым рекордом для рынка.

«Спрос на индивидуальное жилье в России продолжает увеличиваться опережающими темпами. Только за январь-февраль объем ИЖС в стране вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года почти на 30%. Помимо комфортности такого формата проживания и более низкой цены «квадрата» в сравнении с квартирами, драйвером спроса выступают госпрограммы со льготными ставками, которые не превышают 8%, а для заемщиков с детьми они еще ниже – 6%. Примерно каждый второй кредит на загородную недвижимость ВТБ сейчас выдает именно с господдержкой», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

В ВТБ за неполные три месяца 2024 года средства на загородную недвижимость (ИЖС и готовые дома) получили более 1,4 тысячи россиян, а общая сумма сделок превысила 8,6 млрд рублей. Это примерно на 45% по количеству и объему больше результата за аналогичный период 2023 года. В среднем на строительство или покупку готового дома клиенты получают 6,1 млн рублей, что сопоставимо с прошлогодним показателем.

По словам Сергея Бабина, на фоне перехода рынка ипотеки к своему естественному развитию госпрограммы будут становиться адресными - их фокус сместится на точечную финансовую поддержку нуждающихся в этом категорий заемщиков. В то же время, по оценке ВТБ, целесообразно сфокусироваться и на развитии частного строительства с учётом его востребованности российскими семьями.

Несмотря на продолжающийся рост объемов выдач ипотеки на загородную недвижимость уровень проникновения этого финансового инструмента на рынке остается низким. По итогам января 2024 года доля готовых домов и ИЖС в структуре выдач жилищных кредитов в России составила 19,7%.

«Мы считаем, что дать дополнительный импульс рынку может компенсация государством ставки проектного финансирования при строительстве ИЖС. Это важно как для подрядных организаций, так и крупных строительных компаний, которые не предлагают изобилия вариантов в частном домостроении из-за их высокой себестоимости по сравнению с многоквартирными проектами. Для более эффективной работы также необходимо и принятие закона об эскроу-счетах в сегменте ИЖС. На рынке многоквартирных домов этот механизм повысил прозрачность долевого строительства и защитил средства клиентов. Его широкое распространение на сегмент ИЖС позволит снизить риски ипотечного кредитования, низкого качества и задержки ввода в эксплуатацию объектов на рынке частного строительства», - отметил Сергей Бабин.

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