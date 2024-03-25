ВТБ: в 2024 году выдача ипотеки на ИЖC может достичь рекордного 1 трлн рублей
По прогнозам ВТБ, в 2024 году объем выдач ипотеки на индивидуальное жилищное строительство может достигнуть 1 трлн рублей. Это вдвое превысит результат прошлого года и станет новым рекордом для рынка.
В ВТБ за неполные три месяца 2024 года средства на загородную недвижимость (ИЖС и готовые дома) получили более 1,4 тысячи россиян, а общая сумма сделок превысила 8,6 млрд рублей. Это примерно на 45% по количеству и объему больше результата за аналогичный период 2023 года. В среднем на строительство или покупку готового дома клиенты получают 6,1 млн рублей, что сопоставимо с прошлогодним показателем.
По словам Сергея Бабина, на фоне перехода рынка ипотеки к своему естественному развитию госпрограммы будут становиться адресными - их фокус сместится на точечную финансовую поддержку нуждающихся в этом категорий заемщиков. В то же время, по оценке ВТБ, целесообразно сфокусироваться и на развитии частного строительства с учётом его востребованности российскими семьями.
Несмотря на продолжающийся рост объемов выдач ипотеки на загородную недвижимость уровень проникновения этого финансового инструмента на рынке остается низким. По итогам января 2024 года доля готовых домов и ИЖС в структуре выдач жилищных кредитов в России составила 19,7%.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань