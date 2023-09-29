ВТБ увеличивает ставки по вкладам в рублях до 13%

С 29 сентября ВТБ повышает максимальную доходность по депозитам в рублях на 2 п.п. Вкладчики смогут разместить средства по ставке до 13% годовых в зависимости от срока и типа продукта. Для клиентов, которые переводят свою пенсию в банк, максимальная доходность составит 14% годовых.

Доходность до 13% годовых доступна для всех клиентских сегментов при размещении средств на ВТБ-Вкладе в дистанционных каналах сроком на три года при условии выплаты процентов в конце срока или выборе опции капитализации процентов. Минимальная сумма вклада составляет 10 тысяч рублей при открытии в ВТБ Онлайн или банкомате и 50 тысяч – при заключении договора в офисах банка.

Повышенную ставку смогут получить и клиенты ВТБ, предпочитающие размещать средства на более короткие сроки.

«Рублевые депозиты по-прежнему выступают основным инструментом вложения средств, гарантирующим высокий доход и защиту от инфляции. В настоящее время в розничном портфеле сбережений ВТБ на их долю приходится более 90%. С сегодняшнего дня мы увеличиваем максимальную доходность по своим вкладам на 2 процентных пункта — наши клиенты смогут получить до 13% годовых при открытии вклада на три года. На этом горизонте, по прогнозам регулятора, ключевая ставка будет снижаться, что скажется на доходности сберегательных продуктов», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Клиентам, которые переведут пенсию в ВТБ до 30 ноября и получат первую выплату на счет до 31 января 2024 года включительно, банк сделает дополнительную надбавку в размере 1% годовых на любой вклад в рублях до 1 млн рублей в первые шесть месяцев с даты поступления пенсии на счет. Таким образом, максимальная доходность для них на первые полгода составит 14% годовых (при открытии депозита на три года без опций пополнения и снятия и с выплатой процентов в конце срока). Подать заявление на перевод пенсии можно в любом офисе ВТБ. Действующие клиенты банка также могут это сделать в контакт-центре и ВТБ Онлайн.

«Для тех, кто предпочитает гибко распоряжаться своими средствами, уже в начале следующей недели мы предложим увеличенные ставки по накопительным счетам. Максимальную доходность 13% годовых смогут получить клиенты, которые впервые откроют у нас накопительный счет», – добавила она.

По оценке ВТБ, увеличение ставок по вкладам основными игроками будет стимулировать дополнительный приток средств населения в банки. «Подогревать» интерес вкладчиков будут и специальные продукты, которые появятся на рынке в традиционно «высокий» сезон в четвертом квартале. На этом фоне ВТБ ожидает, что по итогам года объем средств на счетах и депозитах физлиц вырастет на 19%, что станет для России рекордом за последние восемь лет. ВТБ опередит рынок и увеличит свой розничный портфель пассивов на 24%.

В текущих экономических условиях основной спрос вкладчики будут предъявлять на краткосрочные инструменты. Сегодня в ВТБ на долю трехмесячных депозитов приходится более половины от всех открываемых инструментов, в то время как на сроки от полугода до года привлекается порядка 45% депозитов, а продукты сроком от года занимают всего 5% от общего объема рублевого привлечения. До конца года эксперты ВТБ ожидают сохранения сложившейся структуры привлечения.

Доходность до 14% годовых по вкладу «ВТБ-Вклад» в рублях достигается за счет начисления ставки 13% годовых при открытии вклада в ВТБ Онлайн на срок 1095 дней без пополнения и частичного снятия, с выплатой процентов в конце срока и поощрения в виде 1% годовых (Поощрение) по акции «Вклад с выгодой за перевод пенсии» (Акция). Поощрение начисляется при условии перевода пенсии в ВТБ по промокоду ВКЛАД с 01.08.2023 по 30.11.2023 и получения первого зачисления с 01.08.2023 по 31.01.2024. Поощрение начисляется в период действия вклада на входящий остаток денежных средств по вкладу с первого зачисления пенсии или с даты открытия вклада, но не более 6 месяцев, начиная с месяца получения первого зачисления пенсии, выплачивается отдельно от процентов по вкладу. Максимальная сумма вклада, на которую начисляется Поощрение – 1 млн руб. В рамках Акции Поощрение также начисляется по любому действующему или новому вкладу ВТБ в рублях. Акция действует для пенсионеров, которые не получали пенсию в ВТБ с 01.08.2022 по 31.07.2023 года. Подробная информация об организаторе Акции, правилах, сроках проведения и предоставления Поощрения — на www.vtb.ru/promo/pens-vklad

Доходность до 13% годовых в рублях по ВТБ-Вкладу без опции пополнения и частичного снятия на сроке 1095 дней с выплатой процентов в конце срока вклада. Мин. сумма вклада 50 тыс. руб. при открытии вклада в отделении Банка ВТБ; 10 тыс. руб.– в ВТБ Онлайн и банкоматах. Процентные ставки в процентах годовых при открытии вклада без опции пополнения и частичного снятия с выплатой процентов в конце срока вклада на срок 1095 дней в ВТБ Онлайн и банкомате ВТБ – 13%, в отделении Банка ВТБ- 12,5%. Продление договора вклада предусмотрено неограниченное число раз. При досрочном расторжении проценты уплачиваются по ставке вклада «до востребования». Условие капитализации процентов при досрочном расторжении вклада не применяется. Подробная информация на официальном сайте vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).

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