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ВТБ увеличит доходность по накопительному счету за транзакции по карте

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ВТБ запустил новый накопительный счет в рублях, ставкой которого можно управлять самостоятельно. Розничные клиенты получат на ежедневный остаток 15% годовых в первые три месяца, а затем смогут получать повышенный доход, оплачивая товары и услуги картами банка. Дополнительный процент будет начислен вкладчикам, получающим зарплату или пенсию в банке. В результате клиенты смогут увеличить ставку по своему накопительному счету сразу на 5 пп.

Доходность по новому ВТБ-Счету формируется из базовой ставки, которая зависит от клиентского сегмента: розничные клиенты (пакет услуг «Мультикарта»), клиенты ВТБ «Привилегия» или Private Banking «Прайм», и дополнительных надбавок.

Для клиентов, которые ранее не открывали накопительные счета в ВТБ или за последние 90 дней держали на рублевых сберегательных продуктах менее 1 тыс. рублей, на первые три календарных месяца будет установлена приветственная ставка – 15% годовых. Для розничных клиентов повышенная доходность начисляется на сумму до 1 млн рублей, для клиентов ВТБ «Привилегия» – 10 млн рублей, а Private Banking «Прайм» – 30 млн рублей.

С 4 месяца, а также с 1 месяца для тех, кому приветственная ставка будет недоступна, банк будет начислять базовую ставку, которая варьируется в зависимости от пакета услуг. Ее можно увеличить за счет активных транзакций по дебетовым или кредитным картам ВТБ, а также получения зарплаты или пенсии в банке.

Для розничных клиентов (пакет услуг «Мультикарта») базовая ставка составит 7%, для клиентов ВТБ «Привилегия» – 8%, а Private Banking «Прайм» – 9% годовых. Вкладчики смогут увеличить ее на 2%, получая зарплату или пенсию в ВТБ. Дополнительные 3% банк начислит за ежемесячные покупки по картам банка на сумму не менее 10 тысяч рублей розничными клиентами, 50 тысяч - «Привилегии» и 100 тысяч – Private Banking «Прайм». Таким образом, максимальная доходность на ежедневный остаток для них составит 12%, 13% и 14% годовых соответственно.

Например, если розничный зарплатный клиент, ранее не имевший накопительные счета в банке, в конце ноября разместит на ВТБ-Счете 100 тысяч рублей, далее в течение года будет пополнять его на 10 тысяч рублей в начале каждого месяца и выполнять условия по тратам по картам ВТБ, то через год при сохранении текущих условий по продукту его доход составит 22 тысячи рублей, а общая сумма на счете составит 242 тысячи.

«До конца года активность вкладчиков усилится: по нашей оценке, приток рублевых депозитов будет сопоставим с половиной прироста пассивов за 10 месяцев. Этот феноменальный результат обеспечат высокие ставки, сезонные выплаты премий, а также снижение кредитной активности. ВТБ как социально ориентированный банк стремится сформировать прозрачные и понятные для каждого россиянина условия продуктов, которые помогают преумножить средства. Ранее мы ушли от избыточного продуктового разнообразия в рамках депозитной линейки, запустив вклад-конструктор, а с 26 ноября предлагаем более простой способ «сконструировать» ставку по накопительному счету. На рынке наступило время вкладчиков, поэтому рекомендуем использовать все возможности получить повышенный доход», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

На первом этапе открыть новый накопительный ВТБ-Счет можно будет в отделениях банка и в веб-версии ВТБ Онлайн. С 1 декабря возможность оформить продукт появится в мобильном приложении для устройств на Android версии не ниже 18.4. Банк будет начислять проценты на ежедневный остаток. Выплата дохода будет осуществляться ежемесячно. Пополнить счет или снять с него деньги клиенты смогут в любое время без комиссии и без потери ранее начисленного дохода.

*расчеты сделаны исходя ставок, действующих на дату запуска накопительного ВТБ-Счета, и носят ознакомительный характер.


Ставка 15% годовых начисляется первые 3 месяца на ежедневный остаток при открытии Накопительного ВТБ-Счета на сумму от 1 000 рублей, если ранее у клиента не было накопительных счетов в ВТБ или баланс по всем накопительным счетам и вкладам за последние 90 дней составлял не более 1 000 рублей. Для повышенной ставки действует ограничение по максимальной сумме в зависимости от пакета услуг, на сумму свыше максимальной действует базовая ставка. С 4 месяца и, если у клиента ранее были накопительные счета и вклады, действует базовая ставка и надбавки: за траты по дебетовым и кредитным картам ВТБ, за получение пенсии или зарплата в ВТБ. Базовая ставка и ограничения по максимальной сумме для применения надбавок зависит от пакета услуг клиента. Ставки могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Новые значения ставок доводятся до сведения клиентов путем опубликования нового тарифного сборника на сайте банка.
Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).

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