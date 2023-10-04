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ВТБ увеличил максимальную сумму экспресс-кредита для бизнеса до 30 млн рублей

ВТБ увеличил максимальную сумму экспресс-кредита для бизнеса до 30 млн рублей

Источник: пресс-служба банка "ВТБ"

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ВТБ в три раза увеличил сумму экспресс-кредита для клиентов среднего и малого бизнеса. Предприятия могут получить в онлайн-режиме до 30 млн рублей на срок до трех лет, приложив к заявке только бухгалтерскую отчетность за последний квартал. Сумма до 10 млн рублей доступна без предоставления дополнительных документов.

Оформить экспресс-кредит с увеличенной суммой могут юридические лица (ООО), зарегистрированные на территории России и ведущие бизнес не меньше года. Для этого нужно подать заявку в интернет-банке ВТБ Бизнес или в любом офисе банка, обслуживающем юрлиц. Обработка кредитной заявки занимает несколько минут, а денежные средства поступают на счет в течение двух минут с момента подписания документов.

«Мы видим, что спрос на экспресс-кредиты активно растет. За последние два года продуктом воспользовались уже более 20 тысяч клиентов. С начала 2023 года общий объем выдач таких кредитов превысил 25 млрд рублей. Нам важно предоставлять клиентам все возможности для развития своего дела, поэтому мы увеличиваем максимальную сумму экспресс-кредита. В сочетании с минимальным пакетом документов, скоростью принятия решения и оперативным оформлением сделки это делает предложение ВТБ одним из лучших на рынке в сегменте «быстрых кредитов» для бизнеса», − отмечает Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

Экспресс-кредиты в ВТБ можно оформить на любые цели – приобретение товаров или сырья, покупка недвижимости, транспортных средств и оборудования, покрытие кассовых разрывов и другие.

Быстрое кредитное решение на любые бизнес-цели. Минимальная сумма: от 100 000 рублей.

Максимальная сумма для ООО: до 30 000 000 рублей (вкл.). При запрашиваемой сумме свыше 10 000 000 руб. обязательное предоставление актуальной квартальной отчетности. Максимальная сумма для ИП: до 10 000 000 рублей (вкл.). Срок: до 36 месяцев. Ставка: от 16,5%. Цель кредита: развитие и расширение бизнеса. Залог не требуется. Поручительство для ООО – по решению банка (поручительство учредителей). Поручительство для ИП – не требуется. Требования к заемщику: ООО или ИП (граждане РФ), зарегистрированные на территории РФ и ведущие деятельность не менее 12 месяцев.

Подробная информация на официальном сайте https://www.vtb.ru/malyj-biznes/kredity-i-garantii/?erid=LjN8Jtxti и в подразделениях Банка ВТБ (ПАО).

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