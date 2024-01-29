ВТБ увеличил число пилотных проектов со стартапами на 20% в 2023 году
По итогам 2023 года команда Акселератора ВТБ рассмотрела и оценила более 300 технологических стартапов с российского рынка. Было реализовано 29 пилотных проектов в разных сферах, что на 20% больше, чем в 2023 году.
Среди них — создание инклюзивной среды, оптимизация процесса документооборота, цифровизация аналитики в маркетинге, оценка эффективности рекламных кампаний и ряд других. Большинство решений направлены на повышение уровня клиентского сервиса.
Показатель конверсии пилотных проектов в промышленные внедрения в банке сегодня составляет более 30%, что превышает среднерыночный уровень. Запуск происходит в режиме fast track, а средняя продолжительность проекта составляет три месяца.
В фокусе Акселератора ВТБ на 2024 год — проекты, которые позволят наращивать и удерживать клиентскую базу, персонализировать взаимодействие с пользователями для роста продаж банковских продуктов и сервисов, улучшать качество и безопасность обслуживания, расширять портфель небанковских сервисов.
Приобретают актуальность такие направления развития искусственного интеллекта, как генеративный ИИ и большие языковые модели, а также low code/no code-платформы, нейрокогнитивные технологии. Важным аспектом работы останется помощь в поиске и тестировании решений в контексте импортозамещения.
Технологические компании могут предложить кейсы, бизнес-гипотезы или подать заявку на апробацию разработок в банке на сайте Акселератора ВТБ.
Справка
Акселератор ВТБ — единое окно для поиска и тестирования в банке ВТБ инновационных технологий с открытого рынка. В базе Акселератора ВТБ сейчас почти 3 тыс. стартапов. За 4 года работы реализовано более 120 пилотных проектов, более 50 решений перешли в промышленную эксплуатацию в банке.
Акселератор ВТБ наряду с Венчурной студией и Технологической лабораторией ВТБ составляет единую систему по работе с инновациями, которую банк представил рынку весной 2023 года. Она объединяет инструменты для быстрой и эффективной работы с инновациями любого масштаба — от исследования, тестирования и апробации до создания новых проектов.