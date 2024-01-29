ВТБ увеличил число пилотных проектов со стартапами на 20% в 2023 году

Среди них — создание инклюзивной среды, оптимизация процесса документооборота, цифровизация аналитики в маркетинге, оценка эффективности рекламных кампаний и ряд других. Большинство решений направлены на повышение уровня клиентского сервиса.

Показатель конверсии пилотных проектов в промышленные внедрения в банке сегодня составляет более 30%, что превышает среднерыночный уровень. Запуск происходит в режиме fast track, а средняя продолжительность проекта составляет три месяца.

«Критерием успеха в нашей работе считаю рост количества заказчиков инноваций, которые хотят и готовы экспериментировать, используя для решения своих бизнес-задач не только внутренние разработки, но и технологии с рынка. В 2023 году этот показатель значительно вырос, а число подразделений банка, активно работающих с нами, достигло почти 90, — отмечает руководитель Акселератора ВТБ Наталия Дегтярева, — важная часть миссии Акселератора ВТБ — вклад в развитие отечественного рынка инноваций через поддержку российских технологических стартапов, а также популяризация работы с ними в крупных корпорациях».

В фокусе Акселератора ВТБ на 2024 год — проекты, которые позволят наращивать и удерживать клиентскую базу, персонализировать взаимодействие с пользователями для роста продаж банковских продуктов и сервисов, улучшать качество и безопасность обслуживания, расширять портфель небанковских сервисов.

Приобретают актуальность такие направления развития искусственного интеллекта, как генеративный ИИ и большие языковые модели, а также low code/no code-платформы, нейрокогнитивные технологии. Важным аспектом работы останется помощь в поиске и тестировании решений в контексте импортозамещения.

Технологические компании могут предложить кейсы, бизнес-гипотезы или подать заявку на апробацию разработок в банке на сайте Акселератора ВТБ.

Справка

Акселератор ВТБ — единое окно для поиска и тестирования в банке ВТБ инновационных технологий с открытого рынка. В базе Акселератора ВТБ сейчас почти 3 тыс. стартапов. За 4 года работы реализовано более 120 пилотных проектов, более 50 решений перешли в промышленную эксплуатацию в банке.

Акселератор ВТБ наряду с Венчурной студией и Технологической лабораторией ВТБ составляет единую систему по работе с инновациями, которую банк представил рынку весной 2023 года. Она объединяет инструменты для быстрой и эффективной работы с инновациями любого масштаба — от исследования, тестирования и апробации до создания новых проектов.