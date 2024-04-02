ВТБ упрощает условия зарплатного обслуживания

ВТБ упростил переход розничных клиентов на зарплатный проект банка. Для получения специальных условий обслуживания ежемесячно теперь достаточно подключить регулярное пополнение карты ВТБ на минимальную сумму 9 тысяч рублей. Изменились и условия по транзакциям: лимит бесплатных переводов в другие банки через СБП со 100 тысяч вырос до 1 млн рублей, все СМС и Push-уведомления стали бесплатны, снятие наличных в банкоматах любых банков для зарплатных клиентов ВТБ проходит без лимитов по сумме или комиссий, к ставке при оформлении кредита доступен фикс-дисконт.

Новые условия обслуживания подключаются автоматически при тратах по картам банка в предыдущем месяце на сумму от 10 тысяч рублей. Дополнительно в рамках проекта зарплатным клиентам ВТБ при получении кредитных продуктов также доступны фиксированные дисконты: на кредит наличными до 1,5 п.п к ставке, на ипотеку – 0,3 п.п., на автокредит – 0,5 п.п. По накопительному счету ставка увеличивается на 2 п.п. до 16% годовых на ежедневный остаток.

Клиенты, которые активно используют карту, расплачиваются ей в повседневной жизни и переводят на нее зарплату, также получат 2% кешбэк за все ежемесячные покупки в супермаркетах, ресторанах и кафе, аптеках и поездки на транспорте. С 1 мая банк перейдет на выплаты кешбэка в рублях.

Для более эффективного управления семейными финансами зарплатные клиенты ВТБ могут привязать к счету дополнительные именные карты, платежные стикеры для себя и родственников. Это позволит сэкономить на ежедневных переводах и без комиссии перечислять средства близким, даже если они не клиенты ВТБ.

«ВТБ – один из лидеров рынка по числу зарплатных клиентов. Нашу карту для получения зарплаты используют сотрудники более 100 тысяч предприятий и организаций России – свыше 8 млн человек, а в ближайшие три года мы планируем увеличить их число до 11 млн. Мы меняем подход к зарплатному обслуживанию и предлагаем дополнительные выгоды клиентам: от обнуления комиссий по операциям до увеличения ставки по вкладам и уменьшения – по кредитам. При этом оформлять заявление у работодателя на переход в ВТБ не нужно – для перевода зарплаты достаточно подключить ежемесячное автопополнение счета на 9 тысяч рублей, что важно – оно будет проходить также без комиссии. Такие изменения – значительный шаг для обслуживания этого сегмента. Рассчитываем, что они позволят клиентам легко переходить из банка в банк и получать наиболее выгодные условия вне зависимости от зарплатного проекта своей компании», – отметил Евгений Темяков, заместитель начальника управления «Зарплатные проекты» ВТБ.

Напоминаем, что даже в случае изменения работодателя клиенты вправе самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты. Выбрать банк можно в любой момент, представив работодателю заявление об изменении реквизитов для перевода средств. В ВТБ можно самостоятельно настроить регулярное автопополнение для получения зарплатных преимуществ без участия работодателя.

ВТБ выпускает зарплатные карты на базе национальной платежной системы «Мир», они подходят для проведения бесконтактных платежей и работают во всех регионах России. Карта выпускается моментально, ее выдача и обслуживание бесплатны.