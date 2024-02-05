ВТБ составил рейтинг самых «цифровых» регионов ПФО

Согласно статистике, наиболее активно ВТБ Онлайн в ПФО пользуются в Самарской области (14% от численности населения), Оренбургской области и Пермском крае (10,5% и 10,3% соответственно). Реже используют онлайн-сервисы в Республике Башкортостан — 7%.

Наибольшими темпами аудитория ВТБ Онлайн в Приволжье росла в Мордовии (+38% за год), Башкортостане и Самарской области (по 36%).

Переводы и платежи являются самыми востребованными операциями у клиентов ВТБ. Чаще всего переводы через ВТБ Онлайн в ПФО совершают жители Самарской области, Татарстана, Пермского края, Нижегородской области и Башкортостана. Один клиент в округе совершает не менее 7 денежных переводов ежемесячно (как и в среднем по России). Реже переводят в Ульяновской области и в Мордовии — в среднем по 5 операций. При этом наиболее популярным способом перевода во всех регионах является СБП, доля которого превышает 80% от всех переводов в банке.

Активно опцией платежей пользуются клиенты ВТБ в Самарской области, Татарстане, Пермском крае, Нижегородской и Саратовской областях. Самым популярным видом платежа в ВТБ Онлайн является оплата мобильной связи, но в Пензенской области на первом месте — коммунальные платежи. Реже всего совершают онлайн-платежи жители Мордовии. Платежный сервис Mir Pay в ВТБ Онлайн популярен в Самарской области, Татарстане, Нижегородской области и Пермском крае.

По доле оформленных в ВТБ Онлайн потребительских кредитов лидерами в ПФО стали Самарская область (86% от общего числа выдач), Чувашская республика (46%), Кировская, Оренбургская и Ульяновская области (45%). По округу в целом клиенты банка дистанционно получили практически каждый второй потребительский кредит (45%). Сбережения активнее всего в онлайн-каналах размещают жители Пензенской области: они открывают удаленно порядка 93% вкладов и накопительных счетов. По России в целом этот показатель составляет 82%.