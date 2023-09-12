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ВТБ: рынок привлеченных средств в России покажет рекордный рост за 8 лет

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ВТБ повысил прогноз объема привлеченных средств на счетах и депозитах физлиц в российских банках. По новой оценке, в 2023 году рынок увеличится на 19% и приблизится к 43,5 трлн рублей. Это будет рекордным результатом с 2015 года. Сам ВТБ традиционно планирует расти быстрее и намерен увеличить свой портфель сбережений физлиц в пределах 24%. Об этом в рамках ВЭФ-2023 заявила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Значительным стимулом для дополнительного притока средств населения в банки стало улучшение доходности по сберегательным продуктам вслед за резким изменением ключевой ставки, которая с конца июля выросла на 4,5 пп. В новых условиях основным спросом клиентов будут пользоваться краткосрочные инструменты, по которым сейчас предлагаются наиболее высокие ставки. Если в июле на депозиты сроком до трёх месяцев в ВТБ приходилось до четверти от всех открываемых вкладов, то после повышения ставок их доля «подскочила» до 60%. На 6-месячные продукты приходится треть открываемых депозитов, оставшуюся часть заняли долгосрочные вложения. По оценке ВТБ, в случае дальнейшего повышения ключевой ставки доля коротких вкладов сроком до трех месяцев продолжит расти.

На фоне дедолларизации основным сберегательным инструментом для россиян выступают инструменты в отечественной валюте. По итогам восьми месяцев 2023 года портфель рублевых сбережений частных клиентов ВТБ увеличился на 12% и достиг 5,2 трлн рублей. Опережающими темпами растут вклады: за январь-август их объем в банке увеличился на 16%. При этом после повышения ставок в августе спрос на рублевые депозиты с увеличенной доходностью вырос в 2,6 раза.

«Рынок привлечения в этом году развивается рекордными темпами – к исторической отметке в 40 трлн рублей он приблизился еще летом, хотя изначально это ожидалось только к концу года. С учетом повышения ставок по вкладам и накопительным счетам он продолжит свой рост еще активнее. Если в первом полугодии рынок вырос на 2,66 трлн рублей, то во втором мы ожидаем уже 4,19 трлн прироста. В итоге к концу года общий портфель привлеченных средств достигнет 43,5 трлн рублей, что станет для нашей страны рекордом за последние 8лет. Повышенные ставки по сберегательным продуктам сейчас однозначно говорят о том, что на российском финансовом рынке наступило время вкладчика», – заявила Наталья Тучкова.

По ее словам, объем депозитов в «недружественных» валютах продолжает снижаться. Помимо рублей, долю доллара и евро замещают так называемые «мягкие» валюты – прежде всего, китайский юань. За восемь месяцев портфель юаневых депозитов в ВТБ удвоился и достиг 12,2 млрд юаней. Доля китайской валюты в общем объеме сбережений физлиц в иностранной валюте в банке также выросла вдвое - с 12 до 23%. По итогам года показатель, как ожидают в банке, превысит 30%.

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