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ВТБ: россияне увеличили объем безналичных чаевых в 1,5 раза

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В 2023 году россияне стали активнее посещать рестораны и оставлять благодарность в виде безналичных чаевых. Число транзакций для оплаты услуг в кафе, ресторанах и барах выросло, а объем чаевых увеличился в 1,5 раза. Таковы данные анализа финансовых операций, проведенного банком ВТБ совместно с проектом ВТБ.Чаевые.

Сравнительное исследование данных в 2023 и 2022 годах показало, что количество платежей за услуги в заведениях общественного питания возросло на 16% по итогам 2023 года, а их общий объем увеличился на 17%.

В частности, эксперты выяснили, что число платежей в ресторанах в среднем возросло на 14%, а средний чек составил 1 017 рублей — на 17% больше по данным год к году. При этом объемы платежей увеличились на 34%. В барах и питейных заведениях число оплат возросло на 27%, а средний чек составил 830 рубля — на 6% больше, чем в 2022 году; объем оплат вырос на 35%.

В заведениях с фастфудом, кофейнях и столовых средний чек снизился на 6% — до 395 рублей, но вместе с тем количество платежей за услуги увеличился на 16%. Востребованность булочных и пекарен за год выросла на 7% при стабильном среднем чеке в 193 рубля.

«В 2023 году россияне оставили на 42% больше чаевых по количеству и — на 52% по объему. Люди стали чаще отдыхать в ресторанах, при этом наши специалисты отмечают, что доля безналичных чаевых постепенно растет. Если раньше гости в заведениях в большинстве случаев оставляли благодарность наличными, то сейчас прослеживается тренд на возрастающую популярность онлайн-сервисов. Это понятно и легко объяснимо: онлайн-платежи легче контролировать, они позволяют избегать ситуаций, когда наличных не оказывается под рукой. При этом помимо денег онлайн-сервис позволяет оставить отзыв, оценить работу конкретного сотрудника или всей команды. Мы рассчитываем, что в дальнейшем такие онлайн-услуги станут привычными, повседневными и максимально комфортными как для владельцев и сотрудников заведений, так и для их гостей», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

В среднем в уходящем году жители России оставляли «на чай» 10% от суммы счета, при этом в кофейнях этот показатель составляет 15%. Максимум чаевых заведения общественного питания получали по пятницам и выходным. До 75% от всех платежей было оплачено онлайн через Систему Быстрых Платежей (СБП).

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