ВТБ провел встречу с акционерами в Казани

16 сентября в рамках цикла очных мероприятий с миноритарными акционерами ВТБ состоялся День инвестора в Казани. Мероприятие посетили порядка 150 жителей Республики Татарстан. Это уже пятая встреча с акционерами в этом году, ранее подобные мероприятия состоялись в Самаре, Екатеринбурге, Уфе и Иркутске.

В ходе встречи представители ВТБ рассказали о финансовых результатах группы в первом полугодии и прогнозах её финансовых показателей до конца 2023 года, о ситуации в экономике и на рынках капитала, а также поделились своими идеями на тему актуальных инвестиционных возможностей для розничных инвесторов.

Особое внимание уделили информированию акционеров об изменениях в законодательстве в части корпоративного управления и новых возможностях для акционеров ВТБ и частных инвесторов. В 2023 году приоритетными задачами направления по работе с акционерами определены расширение каналов коммуникаций, консультации, помощь в решении сложных задач, в том числе в ходе проведения очных встреч-семинаров.

«ВТБ входит в десять крупнейших эмитентов по количеству розничных акционеров. Сегодня на фоне устойчивого роста числа миноритариев регулярные очные семинары для держателей акций являются частью большой работы по выстраиванию эффективной системы диалога. Нам важно, чтобы наши инвесторы знали о своих правах, текущих событиях в банке и изменениях в законодательстве. Мы обновили программу специальных предложений для акционеров: в первую очередь запускаем кредиты наличными по льготной ставке. Далее мы планируем расширять перечень специальных тарифов и условий по ключевым банковским продуктам для частных инвесторов», - рассказал руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин.

Весомую поддержку продуктивному диалогу с держателями акций оказывает Консультационный совет акционеров, содействующий продвижению интересов миноритарных акционеров ВТБ. Цели обеспечения обратной связи - в более широком масштабе - служит и Ассоциация розничных инвесторов (АРИ), созданная в конце 2022 года. Исполнительный директор Ассоциации Илья Херсонцев выступил на семинаре с презентацией об актуальных проблемах розничных инвесторов, пообщался со слушателями и провел личные консультации для инвесторов, заинтересовавшихся деятельностью АРИ. Созданный КСА канал в Telegram «Контрольный пакет» информирует пользователей о новостях финансового рынка и важных событиях банка ВТБ.

О возможностях на фондовом рынке рассказал инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев. Он презентовал актуальную аналитику российского рынка ценных бумаг, подробно остановившись на наиболее востребованных сегодня инструментах увеличения доходности, доступных также в приложении ВТБ Мои Инвестиции.

Кроме того, в рамках программы мероприятий для акционеров ВТБ организовал серию мастер-классов по финансовому просвещению молодежи для студентов крупнейших вузов республики – КФУ и КНИТУ-КАИ. На них эксперты банка расскажут слушателям о финансовой безопасности, основах фондового рынка, поделятся практическими примерами и рекомендациями по формированию личного бюджета. Студенты освоят основные правила торговли на фондовом рынке и научатся определять инвестиционную привлекательность акций компаний, торгующихся на бирже. Следующий образовательный мастер-класс для студентов состоится до конца 2023 года.

Республика Татарстан занимает 6-е место среди российских регионов по числу миноритарных акционеров ВТБ и 7-е место – по числу крупных акционеров ВТБ. Портрет инвестора ВТБ в Республике Татарстан – мужчина около 40 лет. Средний пакет держателя акций ВТБ в Татарстане насчитывает около 1,2 млн акций. Количество акционеров-физических лиц в Республике Татарстан составляет порядка 23 тысяч человек на конец первого полугодия 2023 года.