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ВТБ профинансирует строительство третьей очереди жилого микрорайона в Зеленодольске

ВТБ и компания «Зеленая Долина» (входит в ГК MIR-Group) подписали кредитное соглашение на сумму 815 млн рублей.

Фото: пресс-служба ВТБ

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ВТБ и компания «Зеленая Долина» (входит в ГК MIR-Group) подписали кредитное соглашение на сумму 815 млн рублей. Средства будут направлены на строительство третьей очереди жилого микрорайона в Зеленодольском районе Татарстана. Ранее банк предоставил средства на возведение первой и второй очереди жилого микрорайона «Зеленая долина». Кредитная сделка заключена в рамках стратегического соглашения о сотрудничестве на 18 млрд рублей, которое стороны подписали в ноябре 2022 года.

Третья очередь жилого микрорайона «Зеленая долина» включает два девятиэтажных многоквартирных дома общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на начало 2026 года.

Жилой микрорайон «Зеленая долина» обеспечен всей необходимой инфраструктурой: на территории микрорайона есть школа и детский сад, парк с пешеходным бульваром, велодорожки, лыжная трасса, зоны отдыха. Во дворе каждого дома предусмотрены детские и спортивные площадки, многоэтажки построены из современных качественных материалов.

«Финансирование проектов жилищного строительства – один из главных приоритетов нашей работы в Татарстане. ВТБ финансирует строительство более 600 тысяч квадратных метров жилья на территории республики на общую сумму 80 млрд рублей. Мы рады, что с нашим участием еще 200 семей Зеленодольского района смогут существенно улучшить свои жилищные условия», – прокомментировала управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.

«Микрорайон «Зеленая Долина» – это флагманский проект компании MIR-Group. Мы прилагаем все усилия, чтобы жители нового микрорайона получили комфортное и качественное жилье со всей необходимой инфраструктурой», – отметил Тимур Егоров, президент ГК MIR-Group.

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