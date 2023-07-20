Важное в РТ
· Служба новостей

ВТБ проанализировал, как используют маткапитал для покупки жилья в Татарстане

Подписаться в Telegram

За первые шесть месяцев 2023 года клиенты ВТБ в Татарстане направили свыше 600 млн рублей из средств маткапитала на улучшение жилищных условий, из них 63% выплат жители республики потратили в качестве первоначального взноса при оформлении ипотеки. Средний чек выплат по республике составил 615 тыс. рублей.

По итогам полугодия Татарстан стал регионом-лидером в ПФО по числу заявлений и по объему перечисленных выплат. Кроме Татарстана, лидерами в округе по объему заявок на использование маткапитала для покупки жилья стали Оренбургская область (221 млн рублей), Самарская область (209 млн рублей), Республика Башкортостан (200 млн рублей) и Чувашская Республика (192 млн рублей).

За первое полугодие 2023 года общая сумма средств, направленных клиентами ВТБ в регионах ПФО из средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, превысила 2,2 млрд рублей.

В первом полугодии клиенты ВТБ в регионах Приволжского федерального округа чаще распоряжались средствами маткапитала в качестве первоначального взноса на ипотеку, эту цель выбрали свыше 1900 семей и направили 1,2 млрд рублей. На частично-досрочное погашение жилищных кредитов подали 1700 заявок общей суммой выплат в 1 млрд рублей.

В среднем за шесть месяцев текущего года семьи в регионах Приволжского округа в качестве первоначального взноса по ипотеке потратили по 620 тысяч рублей, на погашение жилищного кредита направили по 605 тысяч рублей из средств семейного капитала.

«ВТБ вместе с государством планомерно работает над упрощением и цифровизацией механизмов распоряжения средствами маткапитала через госуслуги. Сегодня клиенты нашего банка могут подать заявление на погашение ипотеки за счет маткапитала через онлайн-сервисы ВТБ. Мы отмечаем, что все больше татарстанских семей инвестируют выплаты от государства на покупку недвижимости, при этом в текущем году наши клиенты больше тратят средства на первоначальный взнос при покупке жилья. Причиной этому стали индексация материнского капитала в феврале 2023 году, а также улучшение условий ипотеки с господдержкой для семей с детьми», – отметила управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.

Подать заявление на погашение жилищного кредита за счет материнской выплаты можно в разделе «Государственные услуги» ВТБ Онлайн. Для этого необходимо оформить частично предзаполненную заявку, после чего ВТБ сам передаст ее по электронным каналам связи в Социальный фонд России для перечисления выплаты. Воспользоваться средствами маткапитала можно также для оплаты первоначального взноса при оформлении ипотеки в банке.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Хранил 17 бутылок с керосином: в Казани задержали мужчину, планировавшего поджечь военную технику на полигоне

Лонгриды

день назад

«Даже Путин против»: почему проблема образования в Куюках не решится в этом учебном году

дезинфекция от вшей москва

Лонгриды

день назад

Где достать землю для участников СВО? Татарстан готовится к раздаче бесплатной земли военнослужащим

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику

прокат эллиптических тренажёров в Челябинске

Новости Казани

9 часов назад

«Возводились в рамках реконструкции Горьковского шоссе»: в Казани завершили строительство тоннелей у Фрунзе

Лонгриды

9 часов назад

«От фудкорта в подземельях Баумана до Тюбетей Tower»: какие проекты так и не реализовали в Казани

Новости Татарстана

день назад

Улаживал вопросы с правоохранителями: экс-следователь РТ обвиняется во взятке и крышевании кафе

Новости Татарстана

день назад

Платные парковки и частые автобусы: глава Нижнекамска озвучил варианты решения проблем с нехваткой парковок
Новости России
8 часов назад

Полная боеготовность: Кремль обратился к россиянам с экстренным заявлением о мобилизации

Полная боеготовность: Кремль обратился к россиянам с экстренным заявлением о мобилизации

Важное в РТ

9 минут назад

ВТБ проанализировал, как используют маткапитал для покупки жилья в Татарстане

Новости Казани

39 минут назад

Присоединиться может каждый: в Казани пройдет турнир по футболу для детей и подростков

Новости Казани

2 часа назад

Еще можно подать заявку в Казани пройдут два шахматных состязания

Новости Казани

3 часа назад

Разрушился верхний свод трубопровода: в Казани до завтра будут устранять аварию с провалом асфальта
«По паспорту болельщика можно получить скидку»: в Казани пройдет игра казанского «Рубина» с московским «Локомотивом»
Новости Казани
час назад

«По паспорту болельщика можно получить скидку»: в Казани пройдет игра казанского «Рубина» с московским «Локомотивом»

Важное в РТ

4 часа назад

Сбер в Татарстане принял участие в круглом столе посвященному вопросам экологии

Важное в РТ

4 часа назад

Больше 3 млн клиентов билайна выбрали флагманское решение компании — Тариф UP

Важное в РТ

6 часов назад

Сбер открыл доступ к модели генерации текста для русского языка ruGPT-3.5 и расширенной версии нейросети mGPT, способной генерировать тексты на 61 языке
Вход свободный для всех желающих: в Казани сегодня выступит джазовая группа из Петербурга
Новости Казани
4 часа назад

Вход свободный для всех желающих: в Казани сегодня выступит джазовая группа из Петербурга