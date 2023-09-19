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ВТБ предоставит более 7 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Казани

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ВТБ открыл компании «Ак Барс Дом» кредитную линию для строительства жилого комплекса «Мой Ритм» в Казани. Для возведения второй очереди ЖК банк предоставит 7,3 млрд рублей.

В новую очередь жилого комплекса входит два многоквартирных дома комфорт-класса, рассчитанных более чем на одну тысячу квартир общей площадью 89 тыс. кв. м. Проект также предусматривает строительство многоуровневой парковки на одну тысячу машиномест. Сдача объекта в эксплуатацию планируется до конца 2026 года.

ЖК «Мой Ритм» находится в центральной части Советского района города вблизи будущей станции метро. Всего в его состав должно войти 36 домов на 12 тыс. квартир, из них сдано уже 5 домов, а также школа и два детских сада. В жилом комплексе появятся бизнес-центры и технопарк, будут оборудованы пешеходные бульвары и большой игровой парк.

«С компаний «Ак Барс Дом» ВТБ связывает давнее продуктивное партнерство, благодаря которому тысячи татарстанских семей переехали в новые комфортные квартиры. На строительство комплекса «Мой Ритм» ВТБ уже предоставил около 11 млрд рублей. Мы заинтересованы в дальнейшей поддержке застройщика в реализации масштабного жилищного проекта, имеющего высокое социальное значение для республики», – отметила управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.

«Для нашей компании важен комплексный подход к развитию территорий. Это подразумевает строительство жилья вместе со всей социальной инфраструктурой, обеспечивающей возможности для развития города. С ВТБ нас связывают годы надежного партнерства, результат которого — повышение комфорта тысяч семей. Уверены, что взаимодействие в рамках строительства новой очереди будет таким же плодотворным и эффективным», – подчеркнул Руслан Сагитов, заместитель генерального директора компании «АБД».

Справка:

ООО «АК Барс Девелопмент» − правообладатель бренда «Ак Барс Дом». Компания за 16 лет работы на рынке построила более 137 жилых домов в Казани общей площадью более 2 млн кв. м.

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