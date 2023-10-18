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ВТБ предоставил 2,5 млрд рублей «Ак Барс Дом» для строительства нового квартала под Казанью

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ВТБ открыл кредитную линию на 2,5 млрд рублей до конца 2027 года компании «Ак Барс Дом». Средства будут направлены на строительство первой очереди квартала-сада «Дома у сада» в Лаишевском районе Татарстана.

Новая очередь ЖК предполагает строительство четырех 11-этажных домов общей площадью более 34 тыс. кв. м. Объекты планируют сдать в четвертом квартале 2024 года. Всего в рамках комплексной застройки нового квартала-сада «Дома у сада» будет построено более 350 тыс. кв. м, где будет проживать 8,5 тыс. жителей. Проект застройки территории площадью 52 га предусматривает прокладку всей инженерной инфраструктуры, а также возведение торгового и офисного центра, дворца культуры, поликлиники и других объектов социальной инфраструктуры.

«Финансирование республиканских застройщиков − важная часть работы банка ВТБ, так как она способствует обеспечению жителей Татарстана доступным и качественным жильем и развитию строительной отрасли в целом. Мы рады продолжать сотрудничество с «Ак Барс Дом» в рамках его масштабного и востребованного проекта в пригороде Казани», – отметила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент.

«Строительство комфортного жилья со всей необходимой инфраструктурой − важная социальная задача для нашей компании. Мы рады, что благодаря нашему многолетнему сотрудничеству с ВТБ у «Ак Барс Дом» есть возможность строить качественное и доступное жилье, создавать продуманную комфортную среду проживания», − подчеркнул Руслан Сагитов, заместитель генерального директора компании «АБД».

Кредитная линия открыта в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере финансирования жилищных проектов, заключенного между ВТБ и компанией «Ак Барс Дом» в 2022 году на Восточном экономическом форуме.

Справка:

ООО «АК Барс Девелопмент» − правообладатель бренда «Ак Барс Дом». За 16 лет работы на рынке компания построила более 137 жилых домов в Казани общей площадью более 2 млн кв. м.

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