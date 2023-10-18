ВТБ предоставил 2,5 млрд рублей «Ак Барс Дом» для строительства нового квартала под Казанью

ВТБ открыл кредитную линию на 2,5 млрд рублей до конца 2027 года компании «Ак Барс Дом». Средства будут направлены на строительство первой очереди квартала-сада «Дома у сада» в Лаишевском районе Татарстана.

Новая очередь ЖК предполагает строительство четырех 11-этажных домов общей площадью более 34 тыс. кв. м. Объекты планируют сдать в четвертом квартале 2024 года. Всего в рамках комплексной застройки нового квартала-сада «Дома у сада» будет построено более 350 тыс. кв. м, где будет проживать 8,5 тыс. жителей. Проект застройки территории площадью 52 га предусматривает прокладку всей инженерной инфраструктуры, а также возведение торгового и офисного центра, дворца культуры, поликлиники и других объектов социальной инфраструктуры.

«Финансирование республиканских застройщиков − важная часть работы банка ВТБ, так как она способствует обеспечению жителей Татарстана доступным и качественным жильем и развитию строительной отрасли в целом. Мы рады продолжать сотрудничество с «Ак Барс Дом» в рамках его масштабного и востребованного проекта в пригороде Казани», – отметила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент.

«Строительство комфортного жилья со всей необходимой инфраструктурой − важная социальная задача для нашей компании. Мы рады, что благодаря нашему многолетнему сотрудничеству с ВТБ у «Ак Барс Дом» есть возможность строить качественное и доступное жилье, создавать продуманную комфортную среду проживания», − подчеркнул Руслан Сагитов, заместитель генерального директора компании «АБД».

Кредитная линия открыта в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере финансирования жилищных проектов, заключенного между ВТБ и компанией «Ак Барс Дом» в 2022 году на Восточном экономическом форуме.

Справка:

ООО «АК Барс Девелопмент» − правообладатель бренда «Ак Барс Дом». За 16 лет работы на рынке компания построила более 137 жилых домов в Казани общей площадью более 2 млн кв. м.