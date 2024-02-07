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ВТБ повысил ставки по вкладам при открытии в офисах

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С 7 февраля ВТБ скорректировал ставки по рублевым вкладам в офисах банка, доведя их до уровня ставок в онлайн-каналах. Таким образом, теперь максимальный доход на свои сбережения могут получить и клиенты, оформляющие сберегательные продукты в точках продаж.

Максимальные 16% годовых стали доступны вкладчикам ВТБ вне зависимости от канала оформления продукта. Такую доходность банк предлагает по вкладу «Выгодное начало» новым и действующим клиентам, которые в течение полугода не имели в банке сберегательных продуктов. Минимальные суммы первых взносов при оформлении вкладов в точках продаж и онлайн-каналах сохранены без изменений.

«В условиях жесткой политики регулятора ставки по рублевым вкладам сохраняются на максимально высоких значениях, стимулируя сберегательную активность россиян. Клиенты рационально стремятся воспользоваться сложившейся ситуацией и зафиксировать повышенную доходность, в том числе на длительный срок. Для ВТБ стратегически важно предлагать выгодные условия размещения средств, поэтому мы приняли решение «довести» ставки по вкладам, которые мы предлагаем в наших офисах, до уровня доходности в онлайн-каналах. Это позволит получить повышенный доход и клиентам, предпочитающим решать финансовые вопросы лично с менеджером банка», - прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Офисная сеть ВТБ насчитывает около 1,3 тыс. точек. Сегодня она остается одним из основных каналов продаж, где ежедневно обслуживается свыше 100 тысяч человек. В этом году помимо открытия новых инновационных офисов, в том числе «легкого» формата, банк объединит под единым брендом ВТБ более 250 офисов в рамках интеграции с «Открытием».

Ранее ВТБ зафиксировал тенденцию по «удлинению» сроков пассивов розничными клиентами. Если в начале прошлого года почти 60% рублевых вкладов в банке были размещены на срок шесть месяцев, то к его концу их доля снизилась до 34%. Одновременно вырос интерес к долгосрочным продуктам: за год доля трехлетних депозитов увеличилась с 5 до 25%. По оценкам экспертов банка, в ближайшее время спрос на долгосрочные депозиты будет сохраняться. Его будет поддерживать стабилизация ситуации на рынке вкладов, расширение горизонтов планирования клиентов, а также ожидаемое снижение ключевой ставки во второй половине 2024 года.

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