ВТБ повысил ставки по накопительным счетам

С 22 августа ВТБ улучшил условия по накопительным счетам в рублях. Максимальная ставка для новых клиентов увеличилась на 2 процентных пункта.

"Внеочередное решение регулятора о повышении ключевой ставки стало для россиян выгодной возможностью разместить свои сбережения в банках под высокий процент. На прошлой неделе ВТБ одним из первых на рынке предложил улучшенные условия по всей своей линейке рублевых вкладов, а с сегодняшнего дня мы повышаем ставки по накопительным счетам. Воспользоваться ими в ВТБ теперь могут и клиенты, готовые разместить средства на долгий срок, и те, кому важно иметь оперативный доступ к своим деньгам", – прокомментировала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.