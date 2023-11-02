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ВТБ: портфель классических сбережений россиян вырос с начала года на 13%

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По оценкам ВТБ, за 10 месяцев рынок классических пассивов россиян вырос на 13% и достиг 41,4 трлн рублей. Драйвером роста выступают установившиеся с конца лета высокие ставки по рублевым вкладам, обеспечившие прирост портфеля депозитов в национальной валюте с начала года почти на 20%. В целом, рублевый портфель населения в российских кредитных организациях увеличился почти на 14% и превысил 37 трлн рублей. По прогнозам банка, до конца года интерес вкладчиков к срочным депозитам будет усиливаться.

Прирост средств на рублевых счетах также демонстрирует позитивную динамику, главным образом за счет спроса на накопительные счета. С начала года прирост денег населения на рублевых счетах до востребования, по оценке ВТБ, составил порядка 5%.

ВТБ в октябре увеличил портфель привлеченных средств более чем на 68 млрд рублей, в результате его объем превысил 6 трлн рублей, рост с начала года – на 15%. Таким образом, ВТБ растет быстрее рынка. Большую часть средств клиенты хранят в национальной валюте: депозиты в рублях превышают 3,66 трлн рублей, а общие рублевые пассивы приблизились к отметке в 5,4 трлн рублей (+16,5% с начала года). С учетом роста ставок клиенты все чаще размещают средства на среднесрочных вкладах, доля долгосрочных вложений, наоборот, снижается.

«Изменение ключевой ставки существенно повлияло на розничный рынок, изменив модель поведения клиентов с кредитной на сберегательную. Ранее мы ожидали, что отметки в 40 трлн рублей рынок сможет достичь только по итогам года, но уже сейчас он приближается к 41,5 трлн, и для нынешнего года это не предел. Мы ожидаем, что остаток года будет отмечен новым мощным всплеском интереса к сберегательным продуктам, особенно с учетом раунда повышения ставок в крупнейших банках в начале ноября. Ставки достигают 15%, в ВТБ они доступны как по вкладам, так и накопительным счетам, а отдельные предложения достигают доходности в 16%. Свою роль сыграют и сезонные выплаты зарплат и бонусов, торможение кредитной активности населения, капитализация процентов по уже открытым под высокие ставки депозитам. Клиенты будут стремится несколько удлинять свои пассивы на фоне ожидания сохранения высокого значения ключевой ставки. Поэтому не исключаем, что фокус внимания вкладчиков в будущем сместится с 3-х месячных депозитов на более длительные сроки – полгода или даже год», – комментирует начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Ранее ВТБ повысил ставки по всей линейке вкладов и накопительным счетам. В среднем рост ставок составил 2,5 п.п. Размещение для вкладчиков доступно с доходностью до 15% годовых в зависимости от срока и типа вклада, а при переводе пенсии в ВТБ максимальная ставка для клиентов составит 16% годовых. Максимальную доходность 15% смогут получить клиенты, которые впервые откроют накопительный счет «Сейф».

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