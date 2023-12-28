Важное в РТ
· Служба новостей

ВТБ подтвердил Национальный рейтинг корпоративного управления на уровне «8+»

Подписаться в Telegram

Российский институт директоров (РИД) по результатам ежегодного независимого мониторинга подтвердил банку ВТБ Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) на высоком уровне «8+» (передовая практика корпоративного управления).

В ходе мониторинга эксперты РИД анализируют такие компоненты системы корпоративного управления, как права акционеров, деятельность органов управления и контроля, раскрытие информации, устойчивое развитие и ESG.

По мнению экспертов, в 2023 году в системе корпоративного управления банка был реализован ряд качественных изменений.

Так, на прошедшем 30 июня 2023 года годовом Общем собрании акционеров был избран новый состав Наблюдательного совета банка, в который впервые в практике Банка вошли 5 (из 11) независимых директоров, соответствующих критериям независимости Московской биржи и Кодекса корпоративного управления Банка России. Из их числа определен старший независимый директор.

Весной 2023 года была проведена независимая оценка деятельности Наблюдательного совета и Комитетов Наблюдательного совета Банка ВТБ с привлечением внешнего консультанта. По ее итогам эффективность работы Наблюдательного совета по-прежнему высоко оценена как со стороны членов Наблюдательного совета, так и со стороны экспертов.

Среди ключевых положительных моментов в системе корпоративного управления Банка эксперты также отметили возобновление раскрытия на сайте Банка годовой и промежуточной финансовой отчетности (по российским и международным стандартам), материалов к Общему собранию акционеров, протоколов Общего собрания акционеров, информации о заседаниях Наблюдательного совета на интернет-сайте Банка, Годового отчета Банка и Отчета об устойчивом развитии. На решение экспертов повлияла положительная динамика по количеству очных заседаний Комитета Наблюдательного совета ВТБ по кадрам и вознаграждениям; наличие системы управления ESG-рисками, интегрированной в общую систему управления рисками, осуществление контроля за ESG-рисками со стороны Наблюдательного совета; подготовка Отчета об устойчивом развитии за 2022 год по стандартам GRI.

Отдельно эксперты РИД отметили в качестве хорошей практики по компоненту «Права акционеров» возможность для акционеров принимать участие в голосовании с помощью электронных средств и активное функционирование Консультационного совета акционеров.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

17 часов назад

Из-за Эль-Ниньо весь год будет аномальным: синоптик рассказал, какую погоду ждать в Татарстане в 2024 году

Гид по скидкам Казани

4 часа назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

стоимость обработки от борщевика

Новости Татарстана

день назад

Минниханов заявил, что авторы «Слова пацана» не сдержали свое слово

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Успеть все за одну ночь: где казанцы веселятся перед свадьбами

септик цена с установкой под ключ в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Депутат Хинштейн призвал со всей строгостью наказать убийц матери участника СВО

Лонгриды

день назад

Таролог ТВ-3 Яна Чеснокова спрогнозировала чего ждать в 2024 году жителям Казани

Лонгриды

день назад

«Это триллер, который заставляет задуматься»: в Казани прошла премьера сериала «Сны Алисы»

Новости Татарстана

21 час назад

Группировка «Универсамовских» существовала на самом деле в Казани

Новости Татарстана

день назад

Минниханов высказался о сложностях с мигрантами в Татарстане
Лонгриды
17 часов назад

Из-за Эль-Ниньо весь год будет аномальным: синоптик рассказал, какую погоду ждать в Татарстане в 2024 году

Из-за Эль-Ниньо весь год будет аномальным: синоптик рассказал, какую погоду ждать в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

час назад

В связи с проведением осенней призывной компании 2023 года 384 ВСО СК РФ информирует граждан, в том числе из числа бывших иностранных граждан, получивших гражданство России:

Гид по скидкам Казани

4 часа назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

Новости Татарстана

2 часа назад

Минниханов заявил, что вырос в обстановке, показанной в сериале «Слово пацана»

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане за 30 лет выбросы в атмосферу снизились почти на 22%
Таролог ТВ-3 Яна Чеснокова спрогнозировала чего ждать в 2024 году жителям Казани
Лонгриды
день назад

Таролог ТВ-3 Яна Чеснокова спрогнозировала чего ждать в 2024 году жителям Казани

Новости Татарстана

18 часов назад

В Челнах заочно арестовали иностранцев за убийство матери участника СВО

Новости Татарстана

18 часов назад

Актриса Анна Пересильд заявила, что не ждет продолжения сериала «Слово пацана»

Новости Татарстана

19 часов назад

Сокол-балобан улетел из Татарстана в Арабские Эмираты
Тарталетки со свекольным соусом и авокадо и блинчики по-китайски: какими праздничными блюдами удивить гостей в новогоднюю ночь?
Интересное в Казани
6 дней назад

Тарталетки со свекольным соусом и авокадо и блинчики по-китайски: какими праздничными блюдами удивить гостей в новогоднюю ночь?