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ВТБ поделился прогнозами о развитии платежных сервисов

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Член правления ВТБ Святослав Островский в рамках сессии “Платежи: слияние потребностей и технологий” на форуме Finopolis-2023 рассказал о развитии платежного рынка. По его оценке, наиболее оптимальным для потребителя станет понятное и универсальное платежное решение, которое сможет закрывать клиентские потребности в совершении транзакций как в онлайн, так и оффлайн каналах.

Внешние ограничения оказали дополнительный стимул для банков и других представителей финансового сектора нарастить темп разработки альтернативных замещающих решений для своих клиентов. Сегодня возможность бесконтактной оплаты обеспечивают Pay-сервисы, в частности Mir Pay, платежные стикеры и другие инструменты. Одним из самых динамично растущих является сервис оплаты по QR коду через Систему быстрых платежей (СБП).

По данным ВТБ, доля клиентов банка, оплачивающих товары и услуги с использованием QR практически удвоилась с начала года - с 12% до 22%. В 3 квартале объем платежей с помощью QR превысил 51,8 млрд рублей, а рост числа платежей с помощью этого сервиса вырос на 43% при рыночной динамике в 31%.

«В перспективе ближайших лет большинство платежей будет совершаться с использованием платежного инструмента, который всегда «под рукой» клиента - QR, токены, NFC, биометрия и другие решения. Главное, чтобы для пользователя они не несли дополнительной нагрузки, а были нативно понятны и максимально удобны для использования во всех оффлайн и онлайн каналах оплаты», – рассказал Святослав Островский.

Вместе с тем для большего проникновения платежей по QR нужно предложить пользователям новые преимущества. «Бизнес уже мотивирован на выбор в пользу оплаты по QR-коду за счет более привлекательной экономики и сроков зачисления денежных средств. Теперь, чтобы сохранить и нарастить темпы роста спроса на QR стоит задуматься о создании дополнительных преимуществ и выгоды для частных пользователей», пояснил топ-менеджер.

Он добавил, что будущее - за универсальными платежными инструментами, поэтому ВТБ совместно с крупнейшими игроками финансового сектора и регулятором уже ведет совместную работу для повышения комфорта пользователя и безопасности расчетов. При этом банк продолжает внедрять и развивать свои платежные сервисы и решения, делая их более удобными и адаптивными под потребности клиентов: например, стикеры, оплата в голосовых помощниках и другие.

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