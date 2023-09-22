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ВТБ отмечает рекордный спрос на ипотеку до повышения ставок

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За три недели сентября, до повышения ставок, 33 тысячи заемщиков получили в ВТБ ипотеку на рекордную сумму 174 млрд рублей. Это на 63% больше, чем в среднем за месяц с начала года и в два раза больше – чем за целый сентябрь 2022 года. Всего с начала года ВТБ выдал 1,03 трлн рублей жилищных кредитов, досрочно «перекрыв» результат всего 2022 года. Заемщики Татарстана за 3 недели сентября оформили свыше 1700 сделок на общую сумму 9,2 млрд рублей, что на 60% больше, чем за 3 недели августа, и в два раза превышает объем выданной ипотеки в сентябре 2022 года.

«Грядущий рост ставок по ипотечным программам и изменения требований к льготной ипотеке стали сильнейшим катализатором клиентского спроса. Начало осени было отмечено «бумом» на рынке жилищных кредитов: всего за три недели объем выдач составил 174 млрд рублей, что уже стало рекордом за всю историю ипотечного бизнеса ВТБ. Пиковым стало 19 сентября, когда наши заемщики получили на покупку недвижимости 23,7 млрд рублей», – заявил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

«Для нас принципиально важной задачей в этих условиях стала помощь клиентам по выходу на сделки по «старым» условиям – как ставкам, так и первому взносу в рамках госпрограмм. Поэтому мы расширили график работы офисов, вывели дополнительных сотрудников для консультации заемщиков и увеличили срок действия ранее принятых решений. Отмечу, что даже после сегодняшнего повышения ставок уже одобренные условия в части процентной ставки сохраняются и будут действовать три месяца с момента ответа от банка. Мы считаем это принципиально важным, ведь клиенты планируют свою финансовую нагрузку на несколько лет вперед, и наша задача – сделать ее минимальной в нынешних условиях», – добавил он.

Как отмечают эксперты ВТБ, на фоне ужесточения требований к льготным программам и серии роста ключевой ставки в четвертом квартале на рынке ипотеки произойдет «охлаждение». По оценке ВТБ, в октябре-декабре выдачи жилищных кредитов могут составить на рынке около 1,2 трлн рублей, что будет примерно на четверть ниже, чем в конце прошлого года. Однако повышенный спрос заемщиков на протяжении большей части года обеспечит рынку рекордные продажи, которые в первые в истории превысят 6 трлн рублей.

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