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ВТБ открыл офис в Азнакаево

Отделение находится в центре города по адресу у...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Отделение находится в центре города по адресу улица Ленина, 21а. Здесь можно оформить продукты и услуги для физических лиц, получить финансовую консультацию и воспользоваться банкоматом.

В офисе организованы комфортные условия для посетителей, в зоне обслуживания установлена мягкая мебель. Сотрудники банка работают с клиентами с помощью ноутбуков, подписать документы можно в приложении ВТБ Онлайн – в офисе обеспечен доступ к бесплатной сети Wi-Fi.

Специалисты помогут оформить сберегательные продукты – накопительные счета и вклады, а также примут заявку на кредит, настроят цифровые сервисы и программу лояльности. Среди других услуг – выпуск дебетовых и кредитных карт, платежных стикеров для бесконтактной оплаты. Отделение работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

«Мы уверены, что в офисе нового для нас банка жители района смогут получить качественное обслуживание, в том числе новые виды услуг, и банк оправдает их доверие», - отметил глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин.

«Открытие офиса ВТБ в Азнакаево — это важный шаг в развитии нашей сети и укреплении присутствия в регионах Татарстана. Мы стремимся быть ближе к нашим клиентам и предлагаем им современные финансовые услуги и высокий уровень сервиса. Уверена, что новое отделение будет востребовано у жителей Азнакаево и внесет свой вклад в развитие города и района», – отметила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане – вице-президент банка.

Жителям Азнакаево, Азнакаевского района и соседних населенных пунктов также доступен выездной сервис. Заказать доставку банковских продуктов можно на сайте ВТБ – менеджеры приедут в удобное время, помогут оформить карты, вклады и кредиты, настроят цифровые сервисы, проконсультируют по вопросам обслуживания в банке.

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