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ВТБ открыл новый офис в Нижнекамске

Офис стал вторым по счету в городе, он располож...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Офис стал вторым по счету в городе, он расположен в ТЦ «Парус» на ул. Корабельной, 53, в активно развивающемся жилом районе.

В отделении организованы комфортные рабочие зоны и места для ожидания с бесплатным Wi-Fi. Сотрудники обслуживают клиентов при помощи ноутбуков. Офис работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов. В зоне 24/7 установлены три банкомата с доступом к операциям по QR-коду.

«Первый офис ВТБ открылся в Нижнекамске 20 лет назад. За это время клиентами банка стали свыше 30 тысяч жителей города и соседних районов, треть из них получает зарплату на карты ВТБ. Появление нового офиса позволит значительно нарастить число наших клиентов. Знаю, что жители ждали открытия отделения, и уверена, что оно им понравится», – отметила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в РТ-вице-президент.

В рамках стратегии развития ВТБ стремится сделать свои услуги максимально доступными для населения. В 2024 году число отделений банка в Татарстане увеличится на 11 и достигнет 44. В том числе, это будут офисы «легкого» формата в небольших городах и населенных пунктах республики.

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